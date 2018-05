Kampong kan vandaag landskampioen worden dankzij deze succescoach

Vechtmachine. Als Alexander Cox, coach van hockeyclub Kampong, dat woord over zijn elftal hoort of leest, dan straalt hij van binnen. "Voor mij is dat een mooier compliment dan dat we oogstrelend hockey spelen", zegt Cox dinsdagavond na de training van Kampong. En waarom? "Omdat het wat mij betreft de essentie van topsport raakt: als team vechten voor wat je wilt bereiken."

Cox spreekt gepassioneerd over zijn vak. Over hoe hij, na een bescheiden carrière als speler, als coach zijn eerste stapjes zette bij Schaerweijde. "Ik was in het begin druk bezig om 'de coach' te zijn. Totdat een paar oudere spelers naar mij toekwamen en zeiden: 'Aal', je hoeft helemaal niet 'de coach' te zijn. Ik moest gewoon zijn wie ik was, zeiden ze." Het bleek een eyeopener. Cox: "Ik hoefde geen rol als coach te spelen. Ik moest gewoon mezelf zijn. Uiteindelijk werkt dat ook het beste."

Succesmachine

Nu, twaalf jaar later, mag de conclusie zijn dat dat is gelukt. Cox (40), bezig aan zijn zesde seizoen bij Kampong, is volledig zichzelf in Utrecht en - misschien nog wel belangrijker - in zijn elftal is duidelijk de hand van de coach zichtbaar. Een vechtmachine dus. Hoewel de laatste tijd ook steeds vaker de term succesmachine valt, want na de triomftocht in de Euro Hockey League (2016), het kampioenschap van vorig seizoen (de eerste landstitel na 32 jaar voor Kampong) staat Cox opnieuw in de finale van de play-offs met de Utrechters. Vandaag gaat hij op bezoek bij Amsterdam, waarna volgende week zaterdag (en mogelijk zondag) thuis wordt gespeeld.

"Wat ik als coach vooral heb geleerd, is dat de wijsheid met de jaren komt", vertelt Cox op het buitenterras van het clubhuis van Kampong. "Als ik mezelf nu met vijf jaar geleden vergelijk, dan weet ik mijn fanatisme en bezieling beter te kanaliseren en effectiever te gebruiken. Naast de invloed die dat op mijn omgeving heeft, kan ik hierdoor ook mijn tactisch vermogen beter inzetten. Voor mij persoonlijk is dat een groot winstpunt geweest."

Een paar jaar geleden, toen Kampong opnieuw was gestrand in de play-offs en het destijds laatste kampioenschap van Kampong uit 1985 weer eens in herinnering werd gebracht, kwam de stoom soms uit zijn oren. Cox, op rustige toon: "Ik weet mijn emoties nu op de juiste manier in te zetten. Voordat ik iets zeg, bedenk ik: heeft het meerwaarde voor mijn elftal? Hebben de spelers er iets aan? Dat is het belangrijkste. Ik kan nu ogenschijnlijk koel overkomen, maar dat is niet altijd zo in de kleedkamer. Ik heb mijn gif en assertiviteit ook nodig richting de spelersgroep. Om ze duidelijk te maken waar ze heen moeten."