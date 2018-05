Kampong kan het laten komen tot shoot-outs, dankzij keeper David Harte

Harte dwong Rohof bij de beslissende shoot-out naar de hoek, waarna de Amsterdammer in het zijnet mikte. Titelverdediger Kampong kan de finale zaterdag (of anders zondag) beslissen in Utrecht.

“We waren niet zo agressief als tegen Bloemendaal”, baalde Amsterdam-aanvoerder Billy Bakker na afloop van de spannende finale die zijn ploeg bereikte door in de halve finale in drie duels af te rekenen met Bloemendaal. “Het mag geen excuus zijn, maar we speelden de vierde wedstrijd binnen een week. Dat is zwaar. Onbewust gaat dat toch in de koppies zitten.”

We waren niet geconcentreerd genoeg Graham Reid

Het was ook te zien in het spelbeeld. Amsterdam kwam vroeg op voorsprong via Tijn Lissone, maar in de tweede helft, nadat Utrechter Philip Meulenbroek had gelijkgemaakt, werd Amsterdam aanmerkelijk slordiger. Robbert Kemperman (net over), Meulenbroek (net naast) en strafcornerspecialist Martijn Havenga (op de paal) verzuimden het verschil in inhoud om te zetten in de score. Amsterdam mocht zo blijven hopen.

Maar het zat er niet in, zag ook de coach van Amsterdam, Graham Reid. “We waren niet geconcentreerd genoeg”, zei de Australiër. “Toch put ik wel vertrouwen uit deze wedstrijd. Voor ons is het nu belangrijk om weer fris en scherp te worden, zodat we komend weekend twee goede wedstrijden kunnen spelen bij Kampong.”

Shoot-outs Reid houdt zich vast aan het feit dat de vier ploegen die zich plaatsten voor de play-offs (naast Kampong en Amsterdam ook Oranje-Rood en Bloemendaal) erg aan elkaar gewaagd zijn. Liefst vijf van de zes play-off-­duels werden beslist na shoot-outs. Er is alleen één team dat zich onderscheidt. Kampong is al het hele seizoen ongeslagen. Coach Alexander Cox heeft behalve een vechtmachine ook een succesmachine gemaakt van Kampong, dat vorig seizoen voor het eerst sinds 32 jaar weer landskampioen werd. Dat succes kunnen de Utrechters nu herhalen. Met dank aan goalie Harte. “David is twee meter groot en heeft soms de meest katachtige reddingen”, loofde Kampong-aanvoerder Sander Wijn. “Het is niet iets wat we willen, maar voor ons is het een prettige gedachte dat we het kunnen laten aankomen op shoot-outs. Met David heb je een zekerheidje.” Er is alleen één team dat zich onderscheidt. Kampong is al het hele seizoen ongeslagen. Harte, die in 2015 en 2016 werd verkozen tot ’s werelds beste keeper, verijdelde de shoot-outs van Lissone, Boris Burkhardt en Rohof, terwijl Amsterdam-goalie Philip van Leeuwen, die speciaal was klaargestoomd voor de afsluitende serie (in plaats van eerste doelman Jan de Wijkerslooth), geen antwoord had op de pogingen van Quirijn Caspers, De Wijn en Bjorn Kellerman.