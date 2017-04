Kamp verlaagt gaswinning na druk toezichthouder

De winning uit het Groningenveld gaat vanaf oktober met 10 procent omlaag, naar maximaal 21,6 miljard kuub gas per jaar. Ter vergelijking: vier jaar geleden haalde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog 53 miljard kuub uit de grond. Door deze nieuwe verlaging loopt de schatkist honderden miljoenen euro’s mis.

Kamp volgt met zijn besluit het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder liet vandaag weten dat de gaswinning langzaam moet worden afgebouwd: ‘Begin met 10 procent, een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe de seismiciteit zich dan ontwikkelt’.

Vlakke winning

Om de kans op aardbevingen zo klein mogelijk te houden, is volgens het SodM niet alleen van belang dat de gasproductie opnieuw naar beneden gaat. De winning moet ‘vlak’ zijn, dus met zo min mogelijk uitschieters naar boven of beneden. Met name het gebied rond Loppersum, met een ‘kritisch gespannen ondergrond’, loopt verhoogd risico. ‘Bij het eventueel opschalen van de productie uit de Loppersum-clusters in het geval van een koude winter zal rekening gehouden moeten worden met het mogelijk optreden van meer en zwaardere bevingen’.

De toezichthouder merkt ook op dat het, ondanks vele onderzoeken, onmogelijk is om aan te geven wat een veilig niveau van gaswinning is. De grenzen lijken bereikt ‘van wat wetenschappelijk haalbaar is’.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de gaswinning. Dan zal het ongetwijfeld ook gaan over de rol van Hans Alders. De gemeenteraden van het Groningse Ten Boer en Loppersum hebben weinig vertrouwen meer in het door hem geleide instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG), een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie en de rijksoverheid.

De raad van Loppersum liet zich maandag al zeer kritisch uit over de NCG, de raad van Ten Boer heeft aangekondigd morgen met een raadsbrede motie te komen voor een 'nieuw onafhankelijk instituut met eigen wettelijke bevoegdheden'. Volgens de gemeenteraad heeft de NCG de afgelopen twee jaar vrijwel niks bereikt en onvoldoende middelen tot zijn beschikking. Provinciale Staten van Groningen buigen zich morgen over de kwestie.