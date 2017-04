Kamp gaat gaswinning Groningen verder terugschroeven

Het afgelopen jaar is het aantal bevingen rond Loppersum weer toegenomen. "Gelet op de toename van het aantal aardbevingen in het gebied rond Loppersum en het naderen van de grenswaarde aldaar, zet ik de voorbereiding in gang om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen ingaande het eerstvolgende gasjaar - dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 - met 10 procent te verlagen", schrijft Kamp.

Hij reageerde daarmee op een kritisch rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat eerder vandaag gepubliceerd was. Alleen een verdere verlaging van de productie, in combinatie met het vermijden van grote schommelingen, kan de kans verminderen op meer en zwaardere aardbevingen, zo adviseert SodM.

Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal der Mijnen: “Bij overschrijding van één van de grenswaarden van het SodM-alarmeringsprotocol adviseer ik de huidige productie van 24 miljard kuub per jaar omlaag te brengen. Doe dat zo nodig in stappen. En begin met 10 procent; een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe seismiciteit zich dan ontwikkelt.”

Kamp beloofde inderdaad om na de aanvankelijke verlaging met tien procent te bekijken hoe de productie verder teruggebracht kan worden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) oordeelde vorige maand al dat de problemen door de gaswinning in Groningen niet goed worden aangepakt. Cruciale beslissingen worden genomen zonder overleg met andere relevante betrokkenen. Volgens de OVV zou voortaan één organisatie integraal verantwoordelijk moeten worden voor de afhandeling van de problemen in Groningen. "Bewoners worden door een veelheid aan regelingen, geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces. De tot dusverre getroffen maatregelen doen geen recht aan de stapeling van problemen waarvoor de inwoners van Groningers zich gesteld zien", schreef de Onderzoeksraad. Bij die afhandeling is geen ruimte voor bemoeienis van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Die trok zich daarop terug uit het proces.

