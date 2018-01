Kamerverhuur aan toeristen in Amsterdam mag straks maximaal dertig dagen per jaar

De vakantieverhuur door particulieren heeft een grote vlucht genomen via online platforms als Airbnb, Booking en Wimdu. Volgens de gemeente is het aantal woningen dat op deze manier wordt verhuurd gestegen van circa 4500 in 2013 tot 22.000 vorig jaar. De nieuwe maatregel moet ook de woningonttrekking door verhuur aan toeristen bestrijden. De nieuwe regel gaat per 1 januari 2019 in.

Amsterdam twijfelde lang of een maximum van dertig dagen haalbaar was. Een rechterlijke uitspraak van begin december over een boete die de gemeente had opgelegd aan een Airbnb-verhuurder hield stand. De motivering van de rechter gaf de gemeente een steuntje in de rug. De rechtbank oordeelde dat bij incidentele vakantieverhuur er ook sprake was van onttrekking aan de woningmarkt.

Regels

Nu al kampt de gemeente Amsterdam met vele woningen die voor meer dan de toegestane zestig dagen per jaar te huur worden aangeboden en niet meer als woning in gebruik zijn. Bij Airbnb gaat het volgens twee onafhankelijke onderzoekers om circa 6000 woningen in Amsterdam. Airbnb zelf kwam later tot slechts 700 woningen die meer dan zestig dagen worden verhuurd. Ook dat cijfer is opmerkelijk omdat Airbnb beweert te controleren dat er niet meer dan zestig dagen per jaar wordt verhuurd via hun site.

De onderzoekers die tot een veel hoger aantal komen, signaleren veel appartementen die steeds weer onder verschillende namen worden aangeboden bij Airbnb. Ook verhuur als Bed & Breakfast geschiedt niet volgens de regels en is dan aan de maximum termijn van zestig dagen gebonden.

Een ander probleem is dat verhuurders nu van de ene vakantieverhuursite naar de andere gaan als ze aan hun zestig dagen termijn zitten. Om de toekomstige 30 dagen regel echt te laten werken, zal de gemeente de controle stevig ter hand moeten nemen.

Al eerder had de gemeente Amstelveen besloten dat de woningverhuur aan toeristen voor slechts een maximum van dertig dagen per jaar is toegestaan.

Lees ook: Het wordt tijd dat verhuursites als Airbnb hun boeken opendoen

Lees ook: Duizenden huizen in Amsterdam zijn blijvend bezet door toeristen