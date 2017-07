Kamernood onder buitenlandse studenten is hoog

Door de snelle groei van het aantal buitenlandse studenten ontstaat een groot tekort aan studentenkamers. Hun vraag naar kamers komt in een toch al oververhitte kamermarkt. Huisvesters waarschuwen voor ‘een explosie van de vraag’.

Onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters hebben een voorraad kamers speciaal voor buitenlandse studenten. Dat doen ze omdat het vanuit het buitenland extra moeilijk is een kamer te vinden en omdat buitenlanders niet kunnen uitwijken naar familie of vrienden.

We hebben een tekort van honderden kamers Gijsbert Mul, directeur public affairs & accommodate van Duwo

Die voorraad is in veel steden op. De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) heeft alle kamers in Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Maastricht, Groningen en Tilburg vergeven. Dat ging volgens een woordvoerder veel sneller dan in voorgaande jaren. Ook Duwo, actief in Wageningen, Deventer, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft, kan de buitenlandse studenten niet kwijt.

“We hebben een tekort van honderden kamers”, zegt Gijsbert Mul, directeur public affairs & accommodate van Duwo. “De groei van het aantal buitenlandse studenten is al jaren aan de gang en zet alleen maar door. Er is een explosieve vraag naar studentenkamers. We kunnen niet leveren.”

Hoe groot het tekort precies is, kunnen SSH en Duwo niet zeggen omdat zij de studenten die bot vangen niet registreren.

Wachtlijst De Universiteit van Amsterdam, in de stad waar het gat tussen vraag en aanbod het grootst is, doet dat wel. Daar staan zo’n vijfhonderd studenten op de wachtlijst. De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is het nog net gelukt om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. “Dat is moeilijker dan ooit”, laat een woordvoerder weten. “We moeten creatieve oplossingen vinden.” Dat betekent onder meer dat ­studenten straks in vakantiehuisjes slapen. De VU verwacht aankomend collegejaar 40 procent meer buitenlandse studenten dan afgelopen jaar. Universiteiten en hogescholen vrezen talent mis te lopen Cijfers voor heel Nederland zijn er niet. Wel is duidelijk dat er opnieuw meer buitenlandse studenten zullen zijn dan vorig jaar. Toen studeerden bijna 28.000 buitenlanders tijdelijk aan een hogeschool of universiteit. Ruim 81.000 studenten kwamen voor een volledige opleiding. Dat was al een groei van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder, de hoogste ooit volgens internationaliseringsorganisatie Nuffic. De universiteiten en hogescholen in de hoofdstad maken zich zorgen over het gebrek aan huisvesting. Ze vrezen talent mis te lopen en willen dat ook studenten met een klein budget in de stad kunnen studeren. Een ‘Coalitie Kennisstad’, waarin ook de woningcorporaties zitten, pleit bij de gemeente voor extra kamers en betaalbare bouwgrond. Buitenlanders die via universiteit of studentenhuisvesters geen kamer kunnen vinden, moeten de particuliere woningmarkt op. Ook daar is de ruimte beperkt. Een voorziening als het Student Hotel, met kamers tussen de 600 en 1000 euro per maand, heeft in Den Haag, Rotterdam, Groningen en Amsterdam-West nog enkele kamers. De vestiging Amsterdam City is vol.

Discriminatie Als buitenlandse studenten moeten hospiteren krijgen ze soms te maken met discriminatie. De Universiteit Maastricht weet dat sommige huisbazen ‘een uitgesproken voorkeur hebben voor bijvoorbeeld Duitse studenten en minder genegen zijn om Aziatische studenten te huisvesten’. In die stad vinden studenten nog relatief makkelijk een kamer, maar ook daar valt het de universiteit op dat die eerder dan in voorgaande jaren zijn volgeboekt. Om de groei van het aantal buitenlandse studenten bij te benen moeten onderwijsinstellingen, ­coöperaties en investeerders in 2030 gezamenlijk 125.000 kamers extra hebben gebouwd. Dat berekende Kences, de organisatie van studentenhuisvesters. Daarbij wordt uitgegaan van een verdrievoudiging van het aantal internationale studenten.

