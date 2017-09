Kamerlid Hiddema (Forum voor Democratie) pleit voor 'rassenvermenging’ via het bed

De uitspraak ligt gevoelig, omdat partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie eerder is bekritiseerd omdat hij sprak over ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking door de komst van ‘alle volkeren van de wereld’. Volgens Baudet doelde hij daarmee niet op ongewenste vermenging van bevolkingsgroepen, maar van culturen.

Lees verder na de advertentie

De nieuwe uitspraak van de nummer twee van de partij ligt ook weer gevoelig. Theo Hiddema sprak ook over huidskleur. Hij zei dat het "fantastisch" is "dat de schepper allemaal kleurtjes heeft gecreëerd met dito eigenschappen". Daarmee suggereert hij dat huidskleur bepalend is voor iemands persoonlijkheid.

Er is een groep die zich niet laat 'bevrijen' Theo Hiddema

Hiddema’s betoog ging echter vooral over integratie ‘onder de lakens’. “Dan heb je geen integratieclubjes nodig, geen deskundigen, dan gaat het volgens de natuurlijke weg. Er moet simpelweg meer gevreeën worden.” Hij vergeleek dit met hoe eerder Italiaanse en Spaanse gastarbeiders relaties kregen met Nederlandse vrouwen.

Hiddema voegde toe ‘dat er een groep is die zich niet laat bevrijen’: “Dat is de islam. Die wil niet, bevrijd worden, laten we dat maar zeggen. Daar hebben ze geen zin in. Daar ligt een groot taboe op. Die richten zich op hun geloof.”

De Rotterdamse PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb, zelf moslim, reageerde laconiek maar kritisch. In het tv-programma ‘Buitenhof’ zei hij: “Als de lakens behulpzaam kunnen zijn , fantastisch. Maar ik geloof niet in het rassenverhaal. Ik geloof zelf veel meer in integratie langs economische en sociaal-culturele lijnen. Het is niet zo dat als er maar genoeg rassen mengen in de wereld, dat het dan vanzelf rustig wordt.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.