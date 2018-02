Kamerleden leggen Shell en Exxon vuur na aan de schenen over bevingsschade

De Kamerleden waren vanavond zo mogelijk nog feller en emotioneler dan de Groningers zelf. Of Shell niet onmiddellijk even een fonds op poten kon zetten om daaruit de schade ontstaan door gaswinning te betalen. Zou ExxonMobil ook subiet de portemonnee willen trekken, werd er gevraagd aan de vertegenwoordigers van de olieconcerns. De politici hadden de bedrijven uitgenodigd om uit te leggen hoe het zit met de aansprakelijkheid voor schade door aardbevingen.

Shell-directeur Marjan van Loon legde de hand op de borst: “Het is mijn intentie om het netjes te doen. Wij staan garant voor de Nam. Dat dekt alles waar dat bedrijf voor aansprakelijk is.”

Zaterdag onthulde Trouw dat Shell in juni vorig jaar de zogeheten 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) introk. Shell en ­ExxonMobil zijn ieder voor de helft eigenaar van de Nam. Die actie van Shell heeft volgens diverse juristen gevolgen voor eventuele schadevergoedingen na aardbevingen in Groningen. In een reactie op de publicatie kwam Shell met persberichten. De strekking daarvan ging steeds een stapje verder. In het laatste, afgelopen dinsdag, stelde Shell Nederland zich uiteindelijk garant voor de schadeclaims die bij de Nam belanden.

Directeur Van Loon zei dat Shell niet wegloopt voor zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid. ExxonMobil wilde geen garanties afgeven.

Tegenover de Kamer zei Van Loon dat de Nam voldoende geld heeft om schadevergoedingen te betalen. “Als dat niet gebeurt, kan de rekening naar ons.” Zij zei dat Shell ‘niet wegloopt voor de verantwoordelijkheid’. Over een fonds voor schadevergoedingen wil zij in dit stadium niet praten. Eerst moeten de garanties die Shell wil geven op papier komen te staan en dat gebeurt de komende maanden in overleg met onder meer minister Eric Wiebes van economische zaken, beloofde zij. In mei kan dat vrijwel klaar zijn, denkt Shell.

De vraag van de Kamer was of de andere aandeelhouder van de Nam, het Amerikaanse ExxonMobil, ook garanties wil afgeven. Rolf de Jong, directeur van Exxon deed dat niet. “Het is niet verstandig daarop in te gaan.” Hij herhaalde vijf keer dat Exxon ervoor wil zorgen dat dochterbedrijf Nam zelf voldoende geld in kas heeft. Over wie welke rekening betaalt, hebben Shell en Exxon contact, zei Van Loon. “Dat regelen wij samen. Ik hoef niet te vertellen hoe wij dat doen.”