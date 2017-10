Kamer twijfelt aan trainingsmissie door interne strijd in Irak

“Er mag geen situatie ontstaan waarin we militairen trainen die elkaar bevechten, in plaats van Islamitische Staat”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. De Nederlandse trainingsmissie maakt sinds 2014 deel uit van een internationale coalitie die de Koerden en het Iraakse leger helpt in hun strijd tegen Islamitische Staat (IS).

Inmiddels is IS verdreven uit het grensgebied met de Koerdische regio. Eind september hield het Koerdische regiobestuur in Erbil een referendum waarin ruim negentig procent van de mensen voor onafhankelijke stemden. Maandag verdreven Iraakse militairen Koerdische strijders uit Kirkuk, een stad die de Koerden in 2014 innamen, nadat het Bagdad-gezinde garnizoen voor IS was gevlucht. Gisteren verdreef het leger de Koerden ook uit Sinjar, de stad waar de door IS vervolgde yezidi’s vandaan komen.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat de internationale coalitie er alleen is voor de strijd tegen IS. “Het zou bizar zijn als we nu de Koerden en de Irakezen trainen om tegen elkaar te vechten.” CDA-Kamerlid Raymond Knops wil een nieuwe beoordeling van de missie, “om te voorkomen dat we bedoeld of onbedoeld aan een lokaal conflict bijdragen.” Ook VVD-Kamerlid Han ten Broeke wil helderheid over de rol van Nederlandse instructeurs, en vraagt zich net als Knops af of hun veiligheid gevaar loopt.

Geen gevaar Duitsland stopte vrijdag tijdelijk met het geven van trainingen aan Koerdische strijders. Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie in Berlijn ‘hangt een besluit over hervatting af van de veiligheidssituatie’. Volgens het ministerie in Den Haag lopen Nederlandse militairen voorlopig geen gevaar. Waarschijnlijk moet het nieuwe kabinet een besluit nemen over de missie. Het demissionaire kabinet maakte in september bekend ook volgend jaar in Irak te willen blijven, maar de Kamer moet daar nog over debatteren. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik wil dan de missie ‘kritisch tegen het licht te houden’. Afgelopen jaren steunde zijn partij de inzet in Irak. “Twee maanden geleden leek verlenging nog vanzelfsprekend, maar dat idee is achterhaald door de ontwikkelingen op de grond.” Volgens Van Ojik is de missie inmiddels minder urgent, omdat IS in Irak bijna is verslagen. We moeten voorkomen dat door ons getrainde en bewapende mensen op een manier worden ingezet die we niet willen.” D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma