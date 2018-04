Kamer roept Nam en Shell ter verantwoording en wil opnieuw garanties

Diverse partijen willen harde garanties van de bedrijven dat zij zich volledig aansprakelijk achten voor schades die door de gaswinning in Groningen zijn - en worden - veroorzaakt. Aanleiding is het bericht in deze krant dat de Nam zich juist niet meer zo verantwoordelijk voelt om die kosten te betalen.

Minister Eric Wiebes (economische zaken en klimaat) werkt aan een wetsvoorstel dat regelt dat de winning versneld wordt teruggebracht. Uiterlijk in 2030 - en liefst nog eerder - moet de gaskraan in het Groningenveld geheel dicht zijn.

De Nam is gewend zelf met voorstellen voor de gaswinning te komen, die al dan niet door het kabinet worden overgenomen. Nu minister Wiebes zelf met een winningsplan komt, stelt directeur Schotman in een reactie: "Als de Nam minder controle kan uitoefenen, kan zij ook minder verantwoordelijkheden dragen."

Het is pijnlijk dat je nergens meer van schrikt. We hebben al zoveel mooie toezeggingen gehoord van Nam en Shell Sandra Beckerman, SP

Volgende maand wil de Kamer met de Nam en beide eigenaren Shell en ExxonMobil spreken. "We hadden deze reactie van de heer Schotman niet verwacht", zegt PvdA'er Henk Nijboer. "Ik vind het een gezochte juridische redenering die allerlei vragen oproept. Hoe ga je bijvoorbeeld om met scheuren die ontstaan in 2031? Zijn die opeens niet meer de schuld van de Nam?"

Nijboer brengt in herinnering dat de Nam en Shell begin februari ook naar de Kamer werden geroepen. Van Loon zegde destijds toe dat alle schade zou worden vergoed. "Als de NAM niet aan die verplichting kan voldoen, wat niet gaat gebeuren, dan betalen wij." De baas van Shell Nederland beloofde met een schriftelijke garantie te komen. "Waar blijft deze?", vraagt Nijboer zich af.

Het PvdA-Kamerlid wil ook opheldering van directeur Schotman over het uitkeren van dividend aan de beide aandeelhouders, 'terwijl de Nam had toegezegd dit niet meer te zullen doen'.

SP'er Sandra Beckerman zegt: "Het is pijnlijk dat je nergens meer van schrikt. We hebben al zoveel mooie toezeggingen gehoord van Nam en Shell." Ook zij wil de garantie dat alle schades als gevolg van de mijnbouw zullen worden vergoed, nu en in de toekomst. "Bij de vorige hoorzitting zei een hoogleraar: 'je hebt een half uur nodig om dit op papier te zetten'."

De SP zal woensdag in een Kamerdebat een motie indienen die het kabinet onder andere oproept de Nam, Shell en ExxonMobil 'op geen enkele manier te compenseren voor het verlagen van de gaswinning'.