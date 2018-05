Kamer: Onderzoek rol Kiev in MH17

In het strafdossier van het Openbaar Ministerie zit een geluidsopname van de Oekraïnse geheime dienst van een dag voor de vliegramp. Daarin is te horen hoe het Russische leger een luchtafweerraket naar Oekraïne vervoert. Ook Thierry Baudet (FvD) pleit ervoor dat Nederland een zaak tegen Oekraïne aanspant.

Lees verder na de advertentie

Volgens minister van buitenlandse zaken Stef Blok is dat nu niet aan de orde. De klacht tegen Rusland is namelijk gebaseerd op de conclusie van het OM dat de raket van het Russische leger kwam, en dat Rusland niet meewerkt aan het onderzoek. Over Oekraïne heeft het OM nog geen klachten. Volgens de Roon is dat ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, omdat Oekraïne ook deel uitmaakt van het door het OM geleide internationale onderzoeksteam.

Minister Blok wil niet uitsluiten dat er in de toekomst alsnog juridische stappen tegen Oekraïne volgen. “Als we concluderen dat er nog lacunes zijn, kunnen we zelf een vervolgonderzoek instellen. Maar zonder aanvullend bewijs kan ik niet overgaan tot aansprakelijkheidsstelling.”

Sadet Karabulut (SP) wil dat er sowieso een onderzoek naar Oekraïne komt. Daarbij krijgt ze steun van coalitiepartner Chris van Dam (CDA). “Een vorm van feitenonderzoek lijkt me gepast.” Hij is bang dat er ‘een beeld ontstaat dat de wens om Oekraïne niet aansprakelijk te stellen leidend is’ in de keuze van het internationale onderzoeksteam om niet te kijken waarom Kiev zijn luchtruim niet sloot. Van Dam wil volgende week op de zaak terugkomen. De Kamer spreekt dan over een verdrag met Oekraïne over berechting van eventuele verdachten.

De Kamer schaart zich wel eensgezind achter de keuze van het kabinet om Rusland aansprakelijk te stellen. De meeste partijen deden dat vorige week al, maar gisteren sloten ook de PVV en het FVD zich hierbij aan. Baudet sprak van een ‘terechte en logische stap’ door minister Blok.

Twee jaar geleden was Baudet nog medeondertekenaar van een brief aan Trump die vroeg om een nieuw onderzoek naar de toedracht van de vliegramp. Volgens de briefschrijvers waren de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het OM ‘noch onafhankelijk noch overtuigend.’ Toen VVD-Kamerlid Han ten Broeke deze brief gisteren ter sprake bracht, zei Baudet dat de bevindingen nu ‘grondig en plausibel overkomen’. Hij voegde eraan toe dat hij een dergelijke brief op dit moment dan ook niet weer zou sturen.