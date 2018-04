Kalm en beheerst blijven is het credo als de kustwacht aan boord komt

Bulkzakken met reddingsvesten worden aan boord gesjouwd. Bij de bakker worden 65 broden besteld. "Vijfenzestig?", vraagt de bakkersvrouw nog voor de zekerheid. Pallets vol flessen drinkwater, zakken rijst en bonen in blik zullen volgen.

In de haven van Valletta op Malta wordt de Sea Watch 3 klaargemaakt voor een nieuwe reddingsmissie. De afgelopen anderhalve maand was het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, op de werf voor onderhoud. Maar nu is het weer bijna klaar om te patrouilleren op de Middellandse Zee, op zoek naar boten in nood met vluchtelingen en migranten aan boord.

Dat ngo's met steeds meer intimidatie te maken krijgen van zowel de Italiaanse autoriteiten als de Libische kustwacht schrikt Sea Watch vooralsnog niet af. Maar tijdens de voorbereidingen wordt er wel met verschillende scenario's rekening gehouden.

En als de kustwacht agressief wordt? ‘Sla nooit terug en vergeet je trots.’ Reinier Boere

In de mess van het schip brieft Reinier Boere, die de missie leidt, de vrijwillige internationale bemanning. Voor de Amsterdammer wordt dit zijn tiende missie. "Blijf altijd professioneel tegen iedereen, dus ook tegen de Libische kustwacht", drukt hij de bemanningsleden op het hart.

"Ze komen soms aan boord. Zorg dat je kalm en beheerst blijft, ga niet bijdehand doen. En laat vooral altijd je handen zien, anders kunnen ze zenuwachtig worden."

De voertaal op het schip is Engels, en dat moet ook zo blijven als de kustwacht op bezoek komt. "Niet fluisteren in het Duits of Nederlands, spreek gewoon duidelijk Engels, zodat ze weten wat er gaande is." En wat als de kustwacht agressief wordt? "Sla nooit terug en vergeet je trots. Het belangrijkst is dat wij met iedereen die we aan boord hebben veilig uit zo'n situatie komen."