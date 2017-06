Kaketoes drummen vanwege de vrouwtjes. Doet de mens dat ook?

Met zijn snavel bijt hij een twijgje tot een bladerloos drumstokje van gemiddeld twintig centimeter, waarna zijn drumconcert voor vrouwelijk publiek begint. De palmkakatoe uit Noord-Australië kan ritmisch op boomstronken slaan met eigenhandig gefabriceerd gereedschap. Dat schrijven biologen vandaag in vakblad Science Advances. Ze pleiten daarmee voorzichtig voor een omslag in denken over muziek: wellicht is muzikaliteit niet ontstaan om de groep bij elkaar te houden, maar om de vrouwtjes te imponeren.

Hierover woedt momenteel een vurig debat in de muziekwetenschappen. Eén van de ideeën is dat talent voor ritme evolueerde om samen te kunnen dansen en zingen. Dat klinkt als een futiliteit voor de oermens en zijn barre bestaan op de steppe, maar kon belangrijk zijn om de groep bij elkaar te houden. Die werd al snel te groot om met iedereen een persoonlijke band te onderhouden.

Net als de mens kennen de kaketoes een individuele drumstijl - langzaam en gelijkmatig of juist wild en variërend in tempo. Bovendien spelen ze slechts in bepaalde context, niet lukraak uit verveling. "Wat leuk was om te zien: de palmkaketoes bloosden bij die versierpogingen", mailt hoofdonderzoeker Robert Heinsohn. "Ze tonen dan de rode vlakken op hun wangen, die ineens een stuk feller worden."

Kijk maar naar die zwarte gekuifde kaketoe met rode wangen, waarvan de biologen er achttien in het wild volgden. Heel precies kan die maat houden wanneer hij met een takje in zijn poot op de ondergrond slaat. Maar niet met een gemêleerde groep om zich heen. Hij speelt in zijn eentje, en dan vooral voor geïnteresseerde vrouwen. De mannetjes uit de buurt geven geen kik op de beat van de buurman. Al komt dat waarschijnlijk ook doordat het drumgeluid niet verder dan honderd meter draagt, terwijl het dichtstbijzijnde mannetje al snel 170 meter verderop woont.

Regelmaat

Hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing van de UvA is niet direct overtuigd van de veronderstelde muzikaliteit. Zijn bezwaar: hoewel de kaketoes een takje met regelmaat kunnen neerslaan, zegt dat niet dat ze daar ook 'muziek in horen'. Heel veel dieren bewegen hun ledematen immers met een soort regelmaat, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen of vliegen. "Wil je uitspraken doen over al dan niet aanwezige muzikaliteit, dan moet je meten of die dieren ook aanslaan op dat ritme, of ze 'de beat' kunnen voelen en gewaarworden. Dat is hier niet onderzocht." Misschien zijn de vrouwtjes gewoon onder de indruk van de klank en niet zozeer het ritme. Of zijn ze simpelweg aangetrokken door de bewegingen van het mannetje.

Zelf onderzocht Honing dat beatgevoel in een reeks luisterexperimenten bij de grasparkiet, familie van de kaketoe. "Die hadden moeite de beat te generaliseren, ze hoorden het tikken van een metronoom als opzichzelfstaande geluidjes."

Precies dit gaat Heinsohn daarom binnenkort onderzoeken in de jungle. "We zullen voor de vrouwtjes dan regelmatige en onregelmatige beats afspelen, om te zien of ze hier verschillend op reageren."