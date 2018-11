Kakelvers brexit-akkoord roept meteen al weerstand op

Dodd is vice-voorzitter van de DUP, de Noord-Ierse partij die gedoogsteun aan de regering-May verleent. Het nieuws dat er tussen de EU en VK-onderhandelaars een voorlopig akkoord was bereikt, was toen net een uur oud, over de inhoud waren er alleen nog maar geruchten.

Zo groeide vanavond aan gene zijde van het kanaal meteen het wantrouwen over de levensvatbaarheid van de voorlopige uitkomst van de brexit-onderhandelingen. Officieel bespreekt het kabinet-May pas woensdagmiddag wat er in het concept-akkoord met de EU staat, al kregen dinsdagavond de ministers al voorinzage. Op die manier kunnen ze voor woensdagmiddag nog beslissen of ze meedoen, of toch liever willen opstappen.

Een paar uur voor de persbureaus het nieuws meldden dat het akkoord er was, zei Frans Timmermans nog: ‘we zijn er nog niet’

Het kakelverse akkoord riep behalve bij de Noord-Ierse gedoogpartner, op wiens steun de regering-May wel rekent, ook binnen Mays eigen Conservatieve Partij direct weerstand op. Voormalig minister Boris Johnson, een geduchte tegenstander van May, riep de ministers op om tegen te stemmen. “Compleet onacceptabel voor iedereen die in democratie gelooft”, zei Johnson tegen de BBC. Volgens hem was de deal ‘iets voor een vazalstaat’. “Ons parlement heeft straks voor het eerst in duizend jaar niets te zeggen over de wetgeving waarmee dit land wordt bestuurd”, zei Johnson, gevoed door het gerucht dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie zal blijven.

Ook de vorige Britse brexit-onderhandelaar, David Davis, zei dat het verenigd Koninkrijk op een beslissend punt is aangeland. “Worden we een onafhankelijk land, of accepteren we dat dominantie van de EU en een tweederangs status?” vroeg hij zich af. Hij adviseert het kabinet, waar hij tot 8 juli zelf in zat, om ‘nee’ te zeggen.

Laatste loodjes Mochten de ministers morgen zowel aan boord blijven als akkoord zijn, dan is het nog lang niet zeker dat het akkoord de leidraad wordt waarmee het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de Europese Unie verlaat. Daarna volgt nog een goedkeuringsronde door het parlement, waarin allerlei factoren onzeker zijn. Ten eerste is er de noodzakelijke steun van de Noord-Ierse DUP, maar het gonst ook van de geruchten dat een flink deel van de conservatieven zal tegenstemmen, net als een groot deel van Labour. Nog voor ze weten wat het wordt, vonden geharnaste brexiteers het akkoord al te soft en was het de Remainers juist te hard. Toch is het al een doorbraak dat er een voorlopig akkoord werd bereikt. Dat werd de afgelopen week al wel voorspeld vanaf de Britse zijde, maar de berichten van de Europese kant waren veel voorzichtiger. Daar lag nog afgelopen weekeinde de nadruk op de woorden ‘meer tijd’. Dat bleef het Europese mantra tot vanmiddag: nog geen drie uur voor de persbureaus het nieuws meldden dat het akkoord er was, zei Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie nog: ‘er wordt vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet’. De laatste loodjes wogen het zwaarst. Een groot deel van de deal is al een paar weken geleden vastgelegd. De EU en het Verenigd Koninkrijk spraken toen af dat de laatste langer in de douane-unie blijft. Maar steeds bleven ze twisten over de Noord-Ierse grens, de enige plek op het vasteland waar Europa en het Verenigd Koninkrijk elkaar raken.

