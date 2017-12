Kai Verbij scheurt spier, laat 1000 meter op OKT schieten

Verbij (23) eindigde de rit wel, in een tijd die waarschijnlijk goed is voor plaatsing voor de Spelen. Maar meteen na zijn rit greep hij, half verborgen voor de camera, al naar de binnenkant van zijn rechter bovenbeen. Voor de televisie hield hij zich groot, voor de filmende pers in de catacomben ook. Maar voor de schrijvende pers zei hij af. Dat was al niet des Verbijs, die een van de eenvoudigst te benaderen schaatsers is. Maar de pijn was simpelweg te hevig.

Lees verder na de advertentie

In het ziekenhuis werd gisterochtend bevestigd wat al werd gevreesd: een bovenbeenspier van Verbij is gescheurd. Voor een spierscheuring staat normaal gesproken een herstel van zo’n vijf weken. De Spelen beginnen over ruim zes weken.