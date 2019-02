Kai Verbij schaatst zichzelf uit wereldkampioenschap sprint

Het was precies waar Kai Verbij vooraf bang voor was. Er hoefde maar één moment fout te gaan, en de wereldtitel sprint was uit zicht. Zijn laatste wissel op zijn 1000 meter van vandaag was precies zo’n moment. Hij moest de Rus Koelizjnikov voor laten gaan, waardoor zijn eigen race -en dus zijn klassement- de mist in ging.

Kjeld Nuis is na de eerste dag van de WK Sprint in Heerenveen de beste Nederlander. Hij staat na één dag derde, achter Koelizjnikov en de Noor Havard Lorentzen. Nuis reed weer eens een lekkere 1000 meter zonder druk, zei hij na afloop. En als hij dat doet, dan gaat het snel bij hem. Zijn winnende tijd van 1.07,86 bracht hem naar het podium in het klassement. Over dat podium wilde hij overigens helemaal niet nadenken. “Anders sta ik morgen weer als een hulk aan de start. Ik moet eigenlijk precies zo rijden als vandaag.”

Nuis hield zo de Nederlandse eer een beetje hoog. Net wereldkampioen 1000 meter Verbij leek op weg naar een topklassering, maar hij kende zogezegd de slechte wissel. Na afloop was hij vooral boos op zichzelf. Hij kwam de hele rit niet in het goede ritme, zei hij. Uiteindelijk eindigde hij als tiende op de 1000 meter. In het klassement dook hij naar plek negen. “Dit toernooi is voorbij.”

Koelizjnikov zelf was na afloop eerlijk: “Iedereen denkt dat dit de tactiek was, maar dat was het niet. Ik vind het zonde voor Verbij. Het gebeurde gewoon”, zei hij met behulp van een tolk.

Japans onderonsje in vrouwentoernooi Bij de vrouwen is het vooralsnog Japan-boven. Nao Kodaira en Miho Takagi staan op plek één en twee. De Amerikaanse Brittany Bowe staat derde, met een kleine voorsprong op wereldkampioen 500 meter Vanessa Herzog. Vooral de prestatie van Takagi is opvallend. Zij werd vorig jaar nog wereldkampioen op het allroundtoernooi in Amsterdam. Dit jaar vond ze het ‘leuk’ om ook het sprinttoernooi te proberen. De WK Allround zijn volgende week in Calgary. Het wordt voor Takagi nog drukke laatste weken van het jaar. De Nederlandse vrouwen spelen zoals verwacht een bijrol, al vielen Letitia de Jong (na één dag 14e) en Jutta Leerdam (11e) toch fors tegen. Sanneke de Neeling is de beste Nederlandse. Zij reed een persoonlijk record op de 500 meter en met een goede 1000 meter staat ze vooralsnog zevende. Diezelfde uitslag morgen? Daar zou ze heel blij mee zijn. “Ik heb nog nooit de top-10 gehaald”, aldus de 22-jarige De Neeling.

