Kai Verbij is met EK-titel nog altijd Europees ‘ongeslagen’

Maar, zo zei hij er voorafgaand aan het EK sprint in Collalbo meteen bij: “Het leek dan misschien alsof ik minder partij kon bieden, dat gevoel heb ik niet.” Vandaag bewees hij zijn gelijk met de sprinttitel. Hij hield twee Noren achter zich: Havard Lorentzen en Henrik Rukke. Kjeld Nuis was na zijn diskwalificatie gisteren niet meer in beeld.

Verbij, 24 jaar uit Leiderdorp, kon juichend over de finish komen tijdens zijn laatste 1000 meter, iets wat voor een sprinttoernooi toch bijzonder is. Zijn marge was voor de laatste race al zo groot (1,9 seconden), dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Toch was hij erg gespannen. “Mentaal sta je toch scherper als je wat achter ligt. Ik hoefde geen toprace te rijden, alleen maar te finishen.”

Voor Verbij was het winnen van het EK weer eens een succes, nadat hij was gaan tobben sinds hij bij het olympisch kwalificatietoernooi een scheur in de lies opliep. De Spelen verliepen teleurstellend, het wereldbekerseizoen werd tot nu toe alleen opgelicht door twee tweede plekken. Bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen voelde hij weer wat in zijn lies, en stapte hij uit voorzorg uit. Die ene wow-race, die ontbrak.

Diskwalificatie Het had er ook mee te maken dat Verbij in het naolympsich jaar niet alleen lange tijd op een nieuwe sponsor moest wachten, maar ook voor een wat andere trainingsmethode heeft gekozen. Zo zat hij meer op de fiets. Het is voor hem zoeken naar een trainingsplan dat werkt. Inmiddels lijkt het te werken. “Ja, het ging nu wel lekker.” Verbij kon zich niet afsluiten voor de diskwalificatie van Nuis, lange tijd hét moment van het sprinttoernooi. Verbij merkte dat Nuis nog steeds in zijn maag zat met zijn diskwalificatie van gisteren. Dat vond hij toch wel ‘irritant’. Hij proefde een ‘negatieve sfeer’. De Nederlandse ploeg heeft een kleine kleedkamer, waarin het af en toe een beetje intens kan worden. Hij wilde dat niet hebben en schoof een kleedkamer op naar waar de Noren en de Russen zaten. Een grotere kleedkamer, en rustiger. “Ze keken wel even vreemd op. Wat doet hij hier? Maar ik kon me er in alle rust voorbereiden.” Het resulteerde in een sterke tweede dag. Eentje waarop hij de 500 meter won, en op de afsluitende duizend meter alleen zijn vriend Thomas Krol sneller zag rijden in een wereldrecord op buitenijs. Verbij won zo voor de tweede keer het Europees kampioenschap. Europees is hij ‘ongeslagen’, want het was ook pas de tweede keer dat het toernooi werd verreden. “Ik vind het een mooi toernooi. Pavel Koeliznikov (de Russische sprinter die niet afreisde naar Italië, red.) vindt het niet belangrijk, maar ik denk dat wie hier wint ook op een wereldkampioenschap kan winnen.” Want dat was ook nog belangrijk voor Verbij. Dankzij de EK-titel is hij ook geplaatst voor het wereldkampioenschap sprint. Het vrijwaart hem van het Nederlands kampioenschap sprint, dat over twee weken wordt gehouden. “Een vierkamp doet toch wat met je lichaam. Het slaat op je longen, ik had gisteren koppijn omdat we op hoogte zijn. Een nieuw toernooi kan ook weer alles gebeuren. Daarom ben ik heel blij dat ik hier heb gewonnen.”