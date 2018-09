Kaepernick: geweerd van het veld, maar meer aanwezig dan ooit

Colin Kaepernick mag dan al twee jaar geen bal meer hebben gegooid als profspeler, hij lijkt aanweziger dan ooit in de National Football League (NFL). Het feit dat Nike de voormalige American-footballspeler nu inzet als het gezicht van de reclamereeks 'Just do it' brengt het onderwep racisme en politiegeweld een dag voor het begin van de competitie weer volop onder de aandacht.

En dat terwijl de conservatieve NFL juist gebaat is bij rust. Al twee jaar, sinds de 30-jarige Kaepernick tijdens het spelen van het volkslied voor het eerst knielde om aandacht te vragen voor de onderdrukking van minderheden, worstelt de bond met de vraag hoe te reageren op spelers die een politiek statement maken.

Zij die niet staan tijdens het volkslied, respecteren het land niet, zijn klootzakken en moeten worden ontslagen President Donald Trump

Vooral door de tweets van president Donald Trump is de boodschap van Kaepernick zelf - vooral het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen - op de achtergrond geraakt en gaat het vooral om het knielen zelf. Zij die niet staan tijdens het volkslied, respecteren het land niet, zijn klootzakken en moeten worden ontslagen, aldus de president eind vorig jaar. Dat er ook na die opmerking nog steeds spelers protesteerden, was voor Trump aanleiding ook de, voornamelijk witte, eigenaren van NFL-teams aan te spreken. Het knielende protest werd zo een steeds groter pijnpunt.

Het leidde in april, vlak na het einde van het seizoen, tot het besluit dat wie niet zou staan voor het volkslied een boete zou krijgen. Spelers konden eronderuit komen door in de kleedkamer achter te blijven. Elk team kon bovendien zelf straffen verzinnen voor spelers die zich er niet aan zouden houden.

Kenny Stills van Miami Dolphins knielde vorige week. © USA TODAY Sports

De straf die door de Miami Dolphins werd bedacht, lekte uit. De club nam de regel op in het interne reglement - onder de regel die bepaalt dat tijdens het seizoen niet op een motor mag worden gereden. Wie zou knielen, kon tot vier wedstrijden worden geschorst. Een pro-Trump teameigenaar, Jerry Jones van Dallas Cowboys, wilde van geen kleedkamer weten en beval spelers hoe dan ook te staan voor het volkslied.

Wankel compromis Het bleek een wankel compromis. Na druk van de spelersvakbond werd het besluit bevroren. De NFL zit dus nog steeds in de maag met de volksliedkwestie, al is het tegendeel ook te beweren. De competitie is rijker dan ooit, met zeven teams die meer dan twee miljard dollar waard zijn. Het argument dat de onenigheid slecht is voor zaken, lijkt niet te kloppen. Gisteren, na de aankondiging van Nike, bracht de NFL een zuinig bericht naar buiten. 'De sociale ongelijkheid waarover praat, verdient onze aandacht', aldus Jocelyn Moore van de NFL. Desondanks lijkt de kans klein dat Kaepernick zelf ooit nog een kans krijgt binnen de sportcompetitie, ook al boekte hij vorige week in de rechtszaal een succesje. Donderdag oordeelde de rechter dat de NFL een door hem aangespannen zaak niet kan tegenhouden. De speler vindt dat de 32 clubs tegen hem samenspannen door hem geen contract aan te bieden. Zijn gedachtengoed leeft in ieder geval voort. In het voorseizoen knielden al meerdere spelers. De beslissing van de rechter betekent waarschijnlijk dat Kaepernicks team voldoende bewijzen heeft gevonden. Dat zou een grote overwinning betekenen voor Kaepernick, zeker omdat het zeer moeilijk te bewijzen is dat er wordt samengewerkt om iemand van het veld te houden. Hij krijgt er in ieder geval aandacht mee, en dat is precies de bedoeling. Dit jaar speelt hij niet meer, de teams zitten vol voor de competitie die vandaag begint. Zijn gedachtengoed leeft in ieder geval voort. In het voorseizoen knielden al meerdere spelers, ook twee van de Miami Dolphins.

