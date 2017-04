Kabinet wil uitleg van ambassadeur Eritrea

Het kabinet houdt de de greep die het bewind in Eritrea probeert te houden op Eritreeërs die naar Nederland zijn uitgeweken al langer in de gaten. Ook is Nederland bezorgd over de mensenrechtensituatie in Eritrea.



In het paasweekend wilde de jongerenbeweging van de partij van de Eritrese president Isaias Afewerki een conferentie houden in het Brabantse Veldhoven. Ook de rechterhand van Afewerki zou daar spreken. Maar de burgemeester verbood de conferentie, omdat protestacties van tegenstanders van het regime bij het vergadercentrum uit de hand liepen en de openbare orde in het geding was. Ruim 540 mensen moesten de congreslocatie verlaten en werden elders ondergebracht.



Volgens het radioprogramma Argos is voor het congres betaald uit de zakken van Eritreeërs in Nederland. Medewerkers van de ambassade gingen volgens Argos langs de deuren om een bijdrage van 50 euro op te halen. Mensen die weigerden, kregen een kruis achter hun naam.

