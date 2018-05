Kabinet wil geen extra maatregelen om eenverdieners tegemoet te komen

De staatssecretaris zei vandaag in een debat in de Tweede Kamer dat het kabinet het belangrijk vindt dat vrouwen gaan werken. “Wij willen een evenwichtige inkomensverdeling maar ook economische zelfstandigheid.” Hij meldde verder dat het kabinet ieder jaar rapporteert over de positie van eenverdieners. Dat gebeurt voor het eerst in september, op Prinsjesdag.

Uit een studie van het Centraal Planbureau blijkt dat een eenverdiener die 50.000 euro verdient veel meer belasting afdraagt dan een stel dat samen hetzelfde bedrag ontvangt. Het verschil is de afgelopen jaren groter geworden. Het kabinet zorgt dat het verschil niet verder groeit, maar als er niets gebeurt, neemt het contrast over een paar jaar weer toe, berekende het CPB.

De SGP, een partij met veel christelijke eenverdieners in de achterban, zette vandaag het kabinet onder druk om het verschil te verkleinen. Kamerlid Chris Stoffer weet dat het kabinet verdeeld is over dit onderwerp en kreeg de coalitiepartijen ChristenUnie en CDA mee bij zijn verzoek om een inventarisatie van de problemen onder eenverdieners.

Tijdens de formatie bedongen de twee partijen al dat het verschil tussen een- en tweeverdieners stabiliseert. Dat al was een taaie strijd, aldus de ChristenUnie. Want de andere twee coalitiepartijen, VVD en D66, vinden dat de fiscus mensen niet tegemoet hoeft te komen als ze ervoor kiezen om één van de twee partners thuis op de kinderen te laten passen.