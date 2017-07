Kabinet: Turkse vicepremier niet welkom voor herdenking

De Turkse vice-premier Tugrul Türkes wil komende dinsdag in Nederland een bijeenkomst bijwonen, waar de mislukte staatsgreep wordt herdacht. Türkes zou dan de gast zijn van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD), een aan de AKP van de Turkse president Erdogan verbonden organisatie. Die kondigde het evenement op 11 juli in congrescentrum Orpheus in Apeldoorn aan op de Facebookpagina.

Volgens het kabinet is het "gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen" niet gewenst dat Türkes of een ander lid van het kabinet naar Nederland komt.

'Logisch gevolg' In maart liepen de spanningen tussen Nederland en Turkije hoog op toen het kabinet weigerde hier Turkse bewindslieden campagne te laten voeren in het kader van een Turks referendum over de uitbreiding van de macht van president Erdogan. De beslissing dat de Turkse vicepremier nu niet welkom is "is een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart". Toen kreeg minister van buitenlandse zaken Cavusoglu geen toestemming in Nederland te landen en minister van familiezaken Kaya werd weggestuurd uit Rotterdam en terug naar Duitsland begeleid. De Turkse regering nam daarna maatregelen. Ze eiste excuses van Nederland en de Nederlandse ambassadeur mocht niet terugkeren naar zijn post in Ankara. Het doel van het kabinet blijft om de relatie met Turkije te de-escaleren, laat het weten. Daarover is het kabinet bereid in gesprek te gaan met Ankara. De bijeenkomst op 11 juli in Apeldoorn is volgens het UETD een herdenking van de mislukte couppoging op 15 juli vorig jaar, die door ingrijpen van aanhangers van president Erdogan werd verijdeld. Die bijeenkomst kan gewoon doorgaan. Aanhangers van Erdogan op een tank in Istanbul op 16 juli vorig jaar toen een staatsgreep door delen van het leger mislukte. © EPA

