Kabinet trekt portemonnee voor herstel van Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) hoeft niet op te draaien voor verbouwingskosten van huizen die 'veilig' zijn. Het kabinet draait op voor de kosten, en gaat in overleg met woningcorporaties over hun bijdrage. In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd door Wiebes gaat er geen rekening naar provincie of gemeenten.

Dit is de uitkomst van een ingelaste ministerraad, dinsdagochtend. Het kabinet kwam op dit ongebruikelijke moment bijeen om het advies van de Mijnraad te bespreken. Deze instantie bepleitte maandag dat 1500 onveilige huizen in het hart van het aardbevingsgebied zo snel mogelijk moeten worden versterkt of zelfs gesloopt. Over deze oproep bestaat geen discussie. "We gaan deze woningen met voorrang aanpakken", zei minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes dinsdag na afloop van de ministerraad.

Grijs

Er is ook een 'grijs gebied' van enkele duizenden huizen die aanvankelijk het stempel 'onveilig' hebben gekregen. Maar omdat het kabinet heeft besloten de gaskraan vóór 2030 geheel dicht te draaien, verandert de 'veiligheidssituatie'. De versterkingsoperatie kan flink worden afgezwakt, tot opluchting van het kabinet. Toch is het probleem niet opgelost voor de mensen die nu te horen krijgen dat ze alsnog in een 'veilig' huis wonen. Bij de bewoners in dit grijze gebied zijn verwachtingen gewekt en soms zelfs beloftes gedaan, zei voorzitter Co Verdaas van de Mijnraad gisteren. Zij moeten kunnen kiezen voor versterking, vindt Verdaas. "Dat is het meest fatsoenlijke om te doen."

De Nam betaalt niet; de huizen zijn immers 'veilig'.

Minister Wiebes voelt het ongemak. Bewoners in het aardbevingsgebied verkeren al lange tijd in onzekerheid over wat er precies met hun woningen gaat gebeuren. In april legde de minister een deel van de versterkingsoperatie stil omdat hij eerst het rapport van de Mijnraad wilde hebben. Dat advies wordt nu door het kabinet omarmd. Ook de mensen voor wie versterking niet strikt noodzakelijk is, kunnen kiezen voor verbouwing. Wiebes: "Daar gaan we voor zorgen, dat gaan we regelen."

De discussie spitst zich nu in eerste instantie toe op een kleine 1600 woningen, verspreid over onder andere Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. De rekening van herstelwerkzaamheden in deze huizen kan oplopen tot ruim 300 miljoen euro. De Nam betaalt niet; de huizen zijn immers 'veilig'.

Wiebes zegt dat hij een principe-akkoord met de regio heeft gesloten over de financiering van deze verbouwingen. "Als alle portemonnees meedoen, is het te dragen." Dat wil zeggen dat kabinet, gemeenten en woningcorporaties gezamenlijk zullen betalen. Na de zomer hoopt Wiebes meer te kunnen zeggen over de bedragen. Op Prinsjesdag zal in de begroting voor volgend jaar geld moeten worden gereserveerd voor het herstel van Groningen.

Wiebes debatteert donderdag met de Tweede Kamer over de versterkingsoperatie.