Kabinet presenteert leraren ‘een sigaar uit eigen doos’

Het onderhandelen over de lerarensalarissen is een tweetrapsraket. Het kabinet bepaalt hoeveel geld er beschikbaar is en de werkgeversorganisaties gaan daarna praten met de vakbonden. Bijzonder is nu dat de werkgevers, al voordat de onderhandelingen van start gaan, klagen dat zij met de opdracht van het kabinet niet uit de voeten kunnen.

De vakbonden én de werkgevers vinden de bemoeienis van de minister te ver gaan

In het regeerakkoord van Rutte III is voor de lerarensalarissen 270 miljoen euro extra gereserveerd. Er staat bij: “We verbeteren de arbeidsvoorwaarden voor docenten in combinatie met het normaliseren van de bovenwettelijke regelingen.” In een brief voegde Arie Slob, minister voor het basis- en voortgezet onderwijs, er later nog aan toe dat het geld voor de salarissen er pas komt in combinatie met het ‘normaliseren van de bovenwettelijke regelingen’. De ‘bovenwettelijke regeling’ is extra geld voor werkloze leraren, naast hun WW-uitkering.

De vakbonden protesteren tegen de voorwaarden van het kabinet, maar ook de werkgevers vinden de bemoeienis van de minister te ver gaan. Modernisering van de arbeidsvoorwaarden van leraren in het basisonderwijs is prima, zei een woordvoerder van werkgeversorganisatie PO-raad gisteren in Trouw. Maar het moet wel redelijk blijven, anders mislukt de poging meer leraren aan te trekken.