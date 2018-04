Kabinet: Moskee-geldstromen niet openbaar

Die waarschuwing gaf minister Stef Blok (buitenlandse zaken) vandaag af aan de Kamer. Die dringt aan op meer openheid over de geldstromen.

Aanleiding voor de discussie vormt onderzoek van ‘Nieuwsuur’ en NRC waaruit blijkt dat de overheid wel degelijk­­ op de hoogte is van het financiële verkeer tussen Golfstaten en islamitische instellingen in Nederland. Uit documenten valt op te maken dat zeker dertig Nederlandse islamitische instellingen de afgelopen jaren geld hebben ontvangen vanuit Koeweit en Saudi-Arabië. In totaal zouden miljoenen euro’s zijn geschonken.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie keuren het af dat deze lijsten niet beschikbaar zijn gesteld toen het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie-centrum (WODC) in 2015 onderzoek deed naar de financiering. Zij willen dat het kabinet een nieuw onafhankelijk onderzoek uit laat voeren, omdat ze menen dat het er alle schijn van heeft dat het ministerie van buitenlandse zaken het vorige onderzoek heeft tegengewerkt. Contact met de Golfstaten zou destijds zijn verboden.

Transparantie Met praktisch de hele Kamer tonen­­ D66 en ChristenUnie zich al jaren­­ bezorgd over de invloed van buitenlandse radicale geldschieters uit Golfstaten op Nederlandse gebedshuizen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vreest dat buitenlandse salafisten met hun donaties ‘gevaarlijke invloed’ uitoefenen op Nederlandse moslims, met alle gevolgen van dien op hun integratie. Met ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers pleit hij voor het dichtdraaien van deze geldkranen. Zo makkelijk gaat dat nog niet, betoogde de minister vandaag tijdens het vragenuur. Het kabinet werkt aan wetgeving om deze donaties aan banden te leggen, maar wat als middelen vervolgens via andere landen worden witgewassen? Blok: “Dit vraagt echt om een zorgvuldige uitwerking.” In het regeerakkoord belooft het kabinet dat dergelijke donaties ‘zoveel mogelijk worden beperkt’. Opvallend is dat veel partijen in de Kamer klagen over een gebrek aan transparantie, terwijl Blok vandaag meldde dat die stukken eerder al vertrouwelijk aan de Kamer zijn voorgelegd. Blok acht algemene openbaarmaking van de lijsten ‘onverstandig, omdat de informatiestroom dan zal opdrogen’. Wel wordt de informatie gedeeld met de betrokken gemeenten. Of hij vindt dat het WODC-onderzoek over moet, liet Blok in het midden.

