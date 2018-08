Kabinet, laat je niet gijzelen door aandeelhouders van Shell en Unilever

Zij willen afschaffing van de dividendbelasting en hebben de grootbedrijven voor hun karretje gespannen. Die dreigen met vertrek van hun hoofdkantoren uit Nederland en beweren dat dat ons land veel winstbelasting en banen zal kosten.

Dit argument wordt eindeloos herhaald door leden van het kabinet die daar geen enkel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek over hebben gezien. Want dat onderzoek bestaat niet. Terwijl het inmiddels om een kostenpost van 2 miljard euro gaat. Er worden heel wat kosten-batenanalyses uitgevoerd door kabinetten waarin het om heel wat minder publiek geld gaat.

De aandeelhouders van Unilever stemmen over twee maanden over het voorgenomen besluit van de raad van bestuur om het Britse hoofdkantoor te sluiten en alleen met het Nederlandse hoofdkantoor door te gaan en Shell heeft nog geen besluit genomen. Blijven zou op papier betekenen dat voor beide bedrijven Britse aandeelhouders in Nederland dividendbelasting moeten betalen die ze niet kunnen aftrekken in Engeland. Maar Unilever heeft daar al een oplossing voor gevonden door het dividend geen dividend te noemen maar een teruggave van geïnvesteerd kapitaal. En Shell omzeilt de dividendbelasting voor hun Britse aandeelhouders al sinds 2005 door het dividend via een brievenbusfirma op een van de Kanaaleilanden uit te betalen. Maar van dat administratieve handelingetje wil het bedrijf nu af. De Britse aandeelhouders van beide multinationals hebben dus nog nooit dividendbelasting betaald!

Economische argumenten

Andere buitenlandse aandeelhouders die dividend ontvangen van Nederlandse bedrijven betalen wel netjes en klagen niet omdat in veel landen buitenlandse belasting aftrekbaar is in het eigen land. Ook de Nederlandse fiscus staat zulke aftrekposten toe. De oorzaak van het probleem ligt dus bij de Engelse fiscus. Onze eigen belastingdienst is ijzersterk in het maken van deals ten gunste van buitenlandse bedrijven zoals Starbucks en Ikea. Ik stel voor dat ze die kennis voor één keertje inzetten om onze schatkist een dienst te bewijzen. Namelijk door een deal te sluiten met de Engelse fiscus over aftrekbaarheid van in Nederland betaalde dividendbelasting, bijvoorbeeld in ruil voor snelle douaneprocedures na de brexit.

Hoe zit het met de argumenten die de bedrijven aandragen? Het verlies aan winstbelasting valt mee want bedrijven betalen belasting in de landen waar ze produceren. Zo betaalt Shell het grootste deel van de winstbelasting in landen waar het olie oppompt, en Unilever in de landen waar de zeep- en soepfabrieken staan. De directe en indirecte werkgelegenheid is evenmin gekoppeld aan het hoofdkantoor. Bij Unilever zal de soep niet zo heet gegeten worden want toen het bedrijf besloot het Engelse hoofdkantoor te sluiten bleek dat er nog veel banen bleven in Londen terwijl er in Rotterdam slechts vijftig bij kwamen. En de banen bij Shell zitten vooral bij de raffinaderij in Pernis en het onderzoekscentrum in Rijswijk.

Kabinet, laat je niet gijzelen door Britse aandeelhouders die door de geraffineerde multinationals toch al getrakteerd zijn op een uitweg via mazen in de wet. Want het Nederlandse midden- en kleinbedrijf - de banenmotor van onze economie - voor die 2 miljard laten opdraaien met hogere belastingen, dát kost pas banen en belastinginkomsten. Luister alleen naar echte economische argumenten en laat desnoods een onafhankelijke studie uitvoeren om die te kwantificeren.

