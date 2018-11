Kabinet krijgt 237 miljoen minder binnen aan erf- en schenkbelasting

In juli moest de Belastingdienst nog 21.200 aangiften over de erfbelasting afhandelen. Op 9 november was dit teruggebracht tot 9600. De staatssecretaris verwacht dat dit er eind december 6500 zijn, waar 5000 gangbaar is. Jaarlijks overlijden er 150.000 mensen, ongeveer 50.000 van hen moeten belasting betalen over erfenissen.

Begin juli lagen er 25.000 aangiften voor de schenkbelasting op de plank. Begin november waren dit er nog 2300. Snel verwacht dat er rond de jaarwisseling ongeveer 1000 aangiften op behandeling wachten, wat normaal is.

Vooral bij de erfbelasting is het ontzettend pijnlijk dat nabestaanden zo lang wachten nadat ze iemand hebben verloren PvdA-Kamerlid Henk Nijboer

Snel kreeg het afgelopen jaar veel kritiek van de Tweede Kamer over de erf- en schenkbelasting. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer staat niet te juichen nu de staatssecretaris een groot deel van de voorraad heeft teruggebracht. “Deze zaak kent alleen maar verliezers. Vooral bij de erfbelasting is het ontzettend pijnlijk dat nabestaanden zo lang wachten nadat ze iemand hebben verloren.” Nijboer moet nog maar zien of de achterstanden in december verder zijn weggewerkt. “Bovendien piept en kraakt de rest van de Belastingdienst ook nog. Er wordt nog altijd gereorganiseerd, terwijl de dienst niet op orde is.”

Snel erfde veel problemen van zijn voorganger Eric Wiebes. Hij schrijft dat het nog niet gelukt is alle problemen met de ICT-systemen te verhelpen.

Ondanks dat er minder geld binnenkwam aan erf- en schenkbelasting, kreeg de overheid dit jaar 0,4 miljard meer belastinginkomsten binnen dan verwacht. Vooral de dividendbelasting leverde meer opbrengsten op dan geraamd.

Het begrotingstekort en de staatsschuld nemen mede daardoor sneller af dan eerder geraamd, blijkt uit de donderdag gepubliceerde Najaarsnota.

