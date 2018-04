Kabinet haalt hoogzwangere terreurverdachte niet terug uit Syrië

Het kabinet ziet vooralsnog geen mogelijkheden om de hoogzwangere Nederlandse uitreiziger die vastzit in een Syrisch kamp naar Nederland te halen zodat zij hier haar proces kan bijwonen. Volgens minister Ferd Grapperhaus (CDA, justitie en veiligheid) is het gebied waar zij verblijft onveilig en is uitlevering daarom geen optie. “Wij gaan niet dat onveilige gebied in. Punt.”

Deze week werd duidelijk dat Grapperhaus zijn uiterste best moet doen om de vrouw in kwestie te laten overkomen. De rechtbank van Rotterdam blijkt daar in februari toe te hebben besloten. De rechter hecht sterk aan het recht van de vrouw om aanwezig te zijn bij haar rechtszaak, omdat ze zelf die wens heeft én haar verblijfsplek bekend is. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Grapperhaus zoekt nu verder naar manieren om de verdachte te laten terugkeren, maar heeft geen scherpe deadline

Grapperhaus liet vandaag weten dat er vorige maand medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid naar de regio zijn afgereisd om te onderzoeken of uitlevering mogelijk is. “Die gesprekken hebben tot op heden niet geleid tot een oplossing waarbij aan onze voorwaarden kan worden voldaan”, aldus de minister.

Geen hulp Hoofdlijn van het kabinet is dat het geen hulp verleent aan Nederlandse uitreizigers die onveilige gebieden in Syrië en Irak willen verlaten. De veiligheid van alle betrokkenen kan dan in gevaar komen. Pas als burgers aankloppen bij een Nederlandse diplomatieke post, per definitie in veilig gebied, kunnen zij door de Nederlandse marechaussee worden teruggevlogen voor vervolging en berechting. Daarbij maakt het kabinet geen onderscheid tussen mannen en vrouwen die zich bij IS hebben gevoegd­­ en nu willen terugkeren, aldus Grapperhaus. ‘Er wordt vaak in stereotypen gesproken over vrouwen die zijn uitgereisd naar Syrië en Irak en hun rol kan makkelijk worden onderschat’, schrijft hij aan de Kamer. ‘Vrouwen kunnen kwetsbaar zijn en slachtoffer, maar ook dader­­.’

Koerdische groepering Uit de rechterlijke uitspraak die deze week bekend werd, blijkt dat de advocaat van de vrouw een Koerdische groepering heeft gevraagd mee te werken aan haar uitlevering. Deze Democratic Union Party beheert Ain Issa in Noord-Syrië, het kamp waar de vrouw verblijft met haar zoontje van zo’n anderhalf. De PYD zou blijkens een e-mail uit oktober­­ bereid zijn ‘om te proberen dit probleem op te lossen’. De organisatie zou wachten op een officieel verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Zo’n officieel verzoek aan een Koerdische groepering wijkt nogal af van de standaard, meldde Grapperhaus gisteren in een debat in de Tweede Kamer. “Er zijn geen diplomatieke relaties met deze leiders. Het ligt dus aanzienlijk ingewikkelder dan wanneer je te maken hebt met een soevereine staat waar een dergelijk probleem speelt. Dan kun je je op diplomatiek niveau met elkaar verhouden.” Grapperhaus zoekt nu verder naar manieren om de verdachte te laten terugkeren, maar heeft geen scherpe deadline. Zo lang de verblijfplaats van de vrouw duidelijk is en zij haar verzoek om het proces in Nederland bij te wonen niet intrekt, ziet het Openbaar Ministerie (OM) geen reden om haar zaak bij verstek van de verdachte alvast voor de rechter te brengen. “Ook het OM wil dat ze zich in Nederland verantwoordt voor de rechter”, aldus een woordvoerder.