Kabinet haalt bakzeil over rente studieleningen

Opnieuw moet het kabinet een wetsvoorstel intrekken omdat de weerstand in de Eerste Kamer te groot is. Het betreft dit keer het voornemen om de rente op studieleningen te verhogen. Vorige week bleek al tijdens het debat in de senaat dat dit kabinetsplan op weinig enthousiasme kan rekenen.

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) schrijft in een brief aan de Eerste Kamer dat ze heeft geconstateerd dat er ‘onvoldoende draagvlak’ voor dit wetsvoorstel is. De stemming over de wet, gepland voor deze dinsdag, gaat niet door.

Het sneuvelen van dit kabinetsplan zorgt voor vreugde onder studenten. Belangenorganisaties, zoals het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) hebben de afgelopen weken fel geprotesteerd tegen deze wet. “Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot onderwijs’’, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

De renteverhoging zou de staatskas op termijn meer dan 200 miljoen euro opleveren. Volgens Van Engelshoven is dit nodig ‘om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren’. De belangenorganisaties vrezen echter voor leenangst onder studenten, omdat een opleiding met deze wet duizenden euro’s duurder kan worden. Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleek de van de VVD afgescheiden senator Anne-Wil Duthler uiterst kritisch over het plan. Ook regeringspartij D66 liet doorschemeren tegen te willen stemmen.

Maandag overlegden de vier coalitiepartijen over de ontstane situatie, met als gevolg dat Van Engelshoven de wet intrekt. Het kabinet houdt wel onverkort vast aan het leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs, ondanks de draai die mede-bedenker GroenLinks recent heeft gemaakt en ondanks de protesten van studenten.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het kabinet de neus stoot in de Eerste Kamer. Vorige maand liet minister Bruno Bruins (medische zorg) een wetsvoorstel dat zorgfraude moest helpen bestrijden, vallen. Senatoren keerden zich tegen dit plan omdat het de privacy van verzekerden te veel zou aantasten.

Het kabinet had gehoopt de renteverhoging op studieleningen nog op de valreep door deze senaat te kunnen loodsen, omdat de verhoudingen nu nog relatief gunstig zijn. Vanmiddag neemt de ‘oude’ Eerste Kamer afscheid, volgende week worden nieuwe senatoren geïnstalleerd. De coalitie rust dan nog op slechts 32 van de 75 senatoren. Voor ieder wetsvoorstel is steun van één of meerdere oppositiepartijen nodig. Regeren wordt nog moeilijker dan voorheen.

