Kabinet gelooft in plan voor bonus bij goed resultaat depressiebehandeling

Bij hart- en knieoperaties gebeurt het al dat verzekeraars ziekenhuizen belonen op basis van de kwaliteit. Wat het kabinet betreft, kan dat ook in de geestelijke gezondheidszorg. Staatssecretaris Paul Blokhuis steunt het experiment van zorgverzekeraar Menzis om bij de behandeling van lichte depressies deels te gaan vergoeden naar resultaat.

“Dit sluit aan bij de ambities van dit kabinet”, schrijft Blokhuis vandaag aan de Tweede Kamer. “Het moet in de zorg gaan om de uitkomst, niet om de omzet”. Het kabinet gelooft dat deze ‘uitkomstgerichte’ zorg de toekomst heeft. Daarbij krijgen volgens Blokhuis alle patiënten de beste zorg die ze nodig hebben, en gaan zorgverleners mensen beter en sneller helpen dan nu.

Psychiaters en patiëntenorganisaties betwijfelen of in de ggz wel te meten is wat een goed resultaat is van een de­pres­sie­be­han­de­ling

Er was deze zomer veel te doen om het experiment van Menzis. Psychiaters en patiëntenorganisaties noemen het plan ‘amper uitvoerbaar’. Zij betwijfelen of in de ggz wel te meten is wat een goed resultaat is van een depressiebehandeling. Maar ggz-instellingen zelf hebben wel interesse. Al twintig instellingen hebben zich bij Menzis aangemeld om aan het experiment mee te doen.

Blokhuis verdedigt het plan tegen de kritiek vanuit het land en vanuit de Tweede Kamer. GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over mogelijk ‘ongewenste effecten’ als het plan doorgaat. De oppositiepartij is bang dat ggz-instellingen gaan selecteren welke patiënten ze het liefst behandelen, en vreest dat psychiaters onder druk komen te staan om kortere behandelingen te geven dan nodig is.

Volgens de staatssecretaris zijn die zorgen onterecht. “Dit plan is geen no cure, no pay”, bezweert hij de Tweede Kamer. Een kliniek die een patiënt met een depressie behandelt, krijgt de normale vergoeding van de verzekeraar. Daar komt een ‘extra vergoeding’ bovenop als de kliniek meetbaar betere resultaten boekt voor de hele groep, niet per patiënt. Dat is de beloning voor kwaliteit zoals het kabinet die graag ziet in de zorg.

Blokhuis is overtuigd dat patiënten er profijt van zullen hebben. Hij verzekert de Tweede Kamer dat Menzis alleen gaat afrekenen op basis “van resultaten die voor de cliënt belangrijk zijn, zoals vermindering van klachten, verbetering van de kwaliteit van leven, cliënttevredenheid, wachttijden en de duurzaamheid van herstel.” Ook geldt het experiment alleen voor de behandeling van patiënten met een lichtere vorm van depressie en angststoornis.

Nu het kabinet zijn zegen geeft, heeft zorgverzekeraar Menzis politieke rugdekking. Op zichzelf is die niet nodig, verzekeraars zijn vrij om te beslissen hoe ze de zorg inkopen. Maar nu het experiment voor zoveel maatschappelijke beroering zorgt, kan een aanbeveling vanuit het kabinet van grote waarde zijn. Het kan betekenen dat meer ggz-instellingen zich gaan aanmelden.

Is het wel te meten? Meten wat een goed ‘resultaat’ is, is niet eenvoudig. Staatssecretaris Blokhuis erkent dat er nog discussie is of de meetmethode in de zorg goed werkt. Die ROM of routine outcome monitoring wordt nu gebruikt om de kwaliteit van hart- en knieoperaties te meten. Patiënten krijgen voor en na de behandeling een vragenlijst. De Rekenkamer had vorig jaar stevige kritiek op de betrouwbaarheid ervan. Blokhuis wil desondanks vast beginnen met het meten van depressiebehandelingen. Hij belooft wetenschappers en patiënten te betrekken bij het onderweg verbeteren van de meetmethoden.