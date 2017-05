Kabinet gaf opdracht tot uitzetting Turkse minister Kaya

De minister van familiezaken wilde bij het consulaat in Rotterdam Turkse Nederlanders toespreken over het referendum over de grondwet dat in april werd gehouden. Ze kreeg hier echter geen toestemming voor.

De Turkse overheid probeerde Turkse Nederlanders over te halen ja te stemmen in het referendum dat bedoeld was de macht van Erdogan te vergroten. De Nederlandse regering vond zulke campagneactiviteiten van ministers onwenselijk.

Veel Turkse Rotterdammers waren naar het consulaat afgereisd om te luisteren naar de toespraak van Kaya. Na haar vertrek braken er rellen uit in de stad waarna de Rotterdamse politie en de ME wapenstokken en waterkanonnen inzetten om de demonstranten uit elkaar te jagen. Dit leidde tot een grote diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Turkije liet toen weten maatregelen tegen Nederland te gaan nemen.

Rechter Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei later dat de minister als ongewenste vreemdeling het land is uitgezet. Aboutaleb deed de uitspraak volgens een verklaring niet om een juridisch statement te maken, maar om duiding te geven aan opdracht die is gegeven. Het kabinet schreef kort na de gebeurtenissen aan de kamer dat Kaya was aangehouden omdat er ook de angst bestond dat haar beveiligers gewapend zouden zijn. Dit bleek uiteindelijk niet het geval. Kaya kondigde eerder aan dat ze naar de rechter zou stappen vanwege de uitzetting. Volgens haar had de gemeente Rotterdam haar moeten laten weten waarom ze het land uit werd gezet. Maar omdat de minister uiteindelijk uit eigen beweging is vertrokken zou er geen grond meer zijn voor een rechtszaak. Turkse bronnen melden aan De Telegraaf dat ze dan ook van een zaak afziet.

