Kabinet en oppositie leggen besluit Unilever anders uit

Alle politieke partijen claimen de komst van het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam als een overwinning. Het kabinet ziet de verhuizing als een bewijs dat het plan voor de afschaffing van de dividendbelasting effect heeft, terwijl de linkse oppositie denkt dat Unilever zonder deze maatregel ook wel naar Nederland komt.

Unilever liet gisteren weten dat het zich juridisch in Rotterdam vestigt. Nu is er nog een Britse rechtsvorm en een Nederlands deel, met een hoofdkantoor in Londen en in Rotterdam. Dat moet simpeler. De bestuurders en andere werknemers blijven wel in Rotterdam en in Londen werken. In Nederland komen er 'tientallen' banen bij.

Cadeautje van 1,4 miljard GroenLinks ziet in de geringe groei van de werkgelegenheid een argument om de dividendbelasting niet af te schaffen. Partijleider Jesse Klaver rondt het aantal extra banen af op 'nul' en wijst erop dat 'werk' juist het argument is van het kabinet om een einde te maken aan de dividendbelasting. "Het kabinet valt door de mand. Het laatste argument voor afschaffing van de dividendbelasting valt weg. Dit cadeautje van 1,4 miljard aan buitenlandse beleggers moet van tafel." Het hoofdkantoor van Unilever in Londen. © AFP Unilever deed een jaar lang onderzoek naar een nieuwe vestigingsplaats voor het hoofdkantoor en liet gisteren weten dat er geen actieve lobby was vanuit Den Haag of Londen. Die mededeling lijkt vooral van belang om de pijn voor de verliezende partij, de Britse regering, te verhullen. Het concern is ook schimmig over de rol die de Brexit en dividendbelasting hebben gespeeld. In december sprak de Tweede Kamer met de top van Shell en Unilever over het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Unilever is daarvan een groot voorstander maar of daarover met premier Mark Rutte is gesproken, wilde commissaris Kees van der Waaij niet kwijt: "Die gesprekken zijn vertrouwelijk". Nederland heeft duidelijk gemaakt dat we in den brede een aantrekkelijk ves­ti­gings­kli­maat hebben. We concurreren niet op één ding en dat is onze kracht. Minister Wiebes