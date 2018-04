Kabinet bestudeert mogelijkheden om topinkomens bij banken te beperken

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van financiën onderzoekt drie mogelijkheden om de beloning van bankiers verder aan banden te leggen. Hij ziet nog wel een aantal problemen, zoals de vraag of het recht op eigendom, dat Europees is vastgelegd, aangetast kan worden.

Hoekstra bekijkt of het mogelijk is om vast te leggen dat bestuurders van banken hun salaris grotendeels terugbetalen als er staatssteun nodig is. Dit betekent dat zij persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden als een bank in de problemen komt.

Een andere optie is om bankbestuurders te verplichten om aandelen die zij krijgen als onderdeel van het salaris een minimum aantal jaren vast te houden zodat zij ‘het langetermijn-beleid’ voor ogen houden. Verder overweegt Hoekstra banken voor te schrijven dat zij hun beloningsbeleid ‘in de openbaarheid’ uitleggen.

De minister van financiën doet zijn voorstellen in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het debat over de beloning van bankiers. Reden is de inmiddels weer ingetrokken loonsverhoging van bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING. Zijn salaris zou met 50 procent stijgen naar 3,15 miljoen euro per jaar. Vanwege een golf van verontwaardiging bij vrijwel alle politieke partijen, vakbonden en klanten, zag ING daarvan af. Hoekstra noemde de loonsverhoging ‘buitensporig’.

Overheidssteun

Wat politieke partijen met name dwars zit is dat ING tien jaar geleden, tijdens de financiële crisis, overheidssteun nodig had. De leningen die de bank kreeg zijn wel terugbetaald, maar de Kamer denkt dat er opnieuw een crisis kan ontstaan. Vorige week was de president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer, in Den Haag om uitleg te geven. Die betoogde dat medewerkers, en dan niet alleen Hamers, naar de buitenlandse concurrentie over dreigen te stappen als zij daar meer kunnen verdienen.

Of de ideeën van Hoekstra werkelijk tot nieuwe regels leiden is de vraag. Zijn voorganger Dijsselbloem kreeg het advies van de Raad van State om van de vaste beloning af te blijven. Er is onvoldoende reden het recht op eigendom zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan te tasten. Dijsselbloem regelde daarom dat de variabele beloning, de bonus, niet hoger mag zijn dan 20 procent van het vaste salaris.

GroenLinks heeft een eigen voorstel om de beloning van banken verder in te perken: banken moeten de minister van financiën om toestemming vragen voor salarisverhogingen.