Kabinet aan zet nu polderoverleg Schiphol is stukgelopen

Nu het polderoverleg over Schiphol op niets is uitgelopen, is minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat aan zet om te bepalen of de luchthaven mag groeien na 2020.

De ultieme poging die Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, woensdag deed om de luchtvaartsector, omwonenden en regionale bestuurders op één lijn te krijgen, is jammerlijk mislukt. “De verschillen zijn zo groot, dat er geen advies kan worden uitgebracht”, stelde Alders gisteravond op een persconferentie.

Het finale voorstel van Alders kwam erop neer dat Schiphol na 2020 zou groeien tot 510.000 starts en landingen in 2023. Dat zijn 10.000 vliegbewegingen meer dan het vliegplafond dat nu geldt. Maar hoe voorzichtig Alders dit voorstel ook op tafel legde, geen van de partijen kon ermee uit te voeten.

Fel debat

Het toont opnieuw aan hoe fel het debat over de groei van Schiphol momenteel wordt gevoerd. Leek bij het vorige akkoord in 2008 iedereen nog nader tot elkaar te willen komen, nu was daar geen sprake van, zo concludeerde Alders. Hij wijt dat vooral aan de grote toename van het aantal vluchten de afgelopen jaren. “De rustperioden die er vroeger waren tussen de vluchten zijn verdwenen. Daarom geven omwonenden nu aan: het is genoeg geweest. Dat vliegtuigen stiller zijn geworden, maakt voor hen niet uit. Vanwege de ononderbroken stroom vliegtuigen ervaren ze het verschil niet meer tussen 75 en 70 decibel.”

Nee, een advies ligt er niet, maar er ligt wel een voorstel dat richting geeft Dick Benschop

Daar komt bij dat klimaatverandering de discussie over de luchtvaart een nieuwe maatschappelijke dimensie heeft gegeven, stelt Alders. “Dus waren de marges voor de onderhandeling kleiner dan tien jaar geleden.”

Schipholtopman Dick Benschop reageerde verrassend positief op de geklapte onderhandelingen. “Nee, een advies ligt er niet, maar er ligt wel een voorstel dat richting geeft. Daar kan de minister echt wel wat mee. Ik heb gemerkt dat iedereen het belang ziet van een beperkte jaarlijkse groei.”

Maar wat betreft gedeputeerde Adnan Tekin, vertegenwoordiger van betrokken gemeenten en provincies, is groei nu echt geen optie. “Het is tijd voor een pas op de plaats. Eerst moet de luchtvaartsector laten zien dat hij alsnog eerdere beloften kan nakomen, waaronder het terugbrengen van het aantal nachtvluchten.” Daarna wil Tekin nieuwe criteria vaststellen om te kunnen bepalen wat er nog aan groei mogelijk is in de toekomst. “We moeten er rekening mee houden dat mensen het vlieglawaai anders ervaren dan wat er berekend wordt. Verder moeten we ook denken aan zaken als CO2-uitstoot en ultrafijnstof.”

Omwonenden willen pas nadenken over groei als er afspraken kunnen worden gemaakt die – anders dan in het verleden – ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zegt Matt Poelmans, woordvoerder namens de omwonenden van Schiphol. “Denk aan het vervangen van vliegroutes door treinverbindingen en het verminderen van het aantal vluchten naar vakantiebestemmingen.”

Het geklapte polderoverleg brengt Van Nieuwenhuizen in een lastig parket, want binnen de coalitie is er geen eensgezindheid over de toekomst van Schiphol. Waar de VVD nog volop mogelijkheden ziet voor groei, stellen de andere partijen zich steeds minder enthousiast op. Het zal er nog meer om gaan spannen of luchthaven Lelystad wel kan gaan dienen als overloopluchthaven of dat dit vanwege Europese mededingingsregels niet gaat lukken. Als Lelystad Schiphol niet kan gaan ontlasten, wordt het gezien het sentiment bij omwonenden en regionale overheden wel erg moeilijk om groei op Schiphol toe te staan.