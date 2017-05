Kaapstad zet zich op de kaart als ideale uitvalsbasis voor start-ups

Cape Town Garage is een open werkplek voor startende ondernemers op de bovenste verdieping van het hippe kantorencomplex Woodstock Exchange in Kaapstad. De 27-jarige Siyabonga Tiwana zit er met drie van zijn Zuid-Afrikaanse programmeurs aan een van de triplex bureaus in de industrieel ogende ruimte: betonnen vloer, grotendeels onafgewerkte plafonds, metalen lampen. Hij startte in 2014 softwarebedrijf Skywalk Innovations met studiegenoot Tyrone Adams, die nu in de VS zit voor overleg met klanten.

Tiwana heeft het goed voor elkaar. Als hij links uit het raam kijkt, ziet hij het centrum van Kaapstad en daarachter de top van Lion's head, een uitloper van de Tafelberg. Stapt hij de deur uit, dan loopt hij de wijk Woodstock in: het hart van ondernemend Zuid-Afrika. Onderzoek van website Ventureburn wees in 2015 uit dat 59 procent van alle Zuid-Afrikaanse start-ups in de provincie Westkaap is gevestigd. Kaapstad is daarvan de hoofdstad.

Tiwana komt uit Mpumalanga, een provincie aan de andere kant van het land. Hij kwam naar Kaapstad om te studeren en begon Skywalk Innovations met Adams in een computerzaal aan de universiteit. Toen hun bedrijf begon te groeien en er een echte werkruimte nodig was, twijfelden ze er geen moment aan dat ze in Kaapstad wilden blijven. "Het klimaat voor ondernemers is hier beter dan in andere provincies", legt Tiwana uit.

Financiële centrum De provincie Westkaap - en ook Kaapstad - wordt al jaren bestuurd door de landelijke oppositiepartij Democratic Alliance (DA). Die ziet stimulering van ondernemerschap als belangrijkste politieke speerpunt. Want alleen nieuwe bedrijven kunnen de hoge Zuid-Afrikaanse jeugdwerkloosheid (meer dan 50 procent) omlaag brengen. Daarover zijn de meeste economen het eens. "De infrastructuur is beter dan in de rest van Zuid-Afrika", begint Tiwana op te sommen. "In Kaapstad en Stellenbosch staan vier goede universiteiten. En er zijn meer open werkplekken en netwerkevenementen. Daar kom je de mensen tegen met wie je zaken kunt doen, of die je advies kunnen geven." In een stad als Johannesburg is een bedrijf starten lastiger, meent ook de 38-jarige Sandras Phiri. Tien jaar geleden kwam hij uit Zambia naar Kaapstad. Hij zette er het bedrijf Africa Trust Academy op, dat cursussen verzorgt op het gebied van schuldsanering en persoonlijke financiën. "In Johannesburg is iedereen op zoek naar een zo goed mogelijk betaalde baan", zegt hij. "Alle multinationals hebben er hun hoofdkantoor, de stad is het financiële centrum van het land. Als jonge, vaak nog worstelende ondernemer ben je er een rare uitzondering. In Kaapstad zijn minder lucratieve banen. Mensen zijn daardoor sneller geneigd voor zichzelf te beginnen. Zo'n omgeving stimuleert meer." De Westkaap afficheert zich graag als het Silicon Valley van Afrika Hij benadrukt dat het DA-stadsbestuur ondernemerschap inderdaad duidelijk probeert te promoten. "De stad sponsort veel netwerkevenementen", geeft hij als voorbeeld. "En er wordt op grote schaal snel internet aangelegd. Niet alleen naar werkplekken, maar ook naar woonwijken, zodat je thuis door kunt werken als dat nodig is. Snel internet is voor starters cruciaal."

Niet verder zoeken Kaapstad begint ook internationaal naam te maken als succesvolle start-uphub. Vooral op het gebied van technologie en software. "De Westkaap heeft de reputatie kwaliteit te leveren", zegt Tiwana. "Daardoor is het makkelijker om buitenlandse opdrachten binnen te slepen als er Kaapstad op je visitekaartje staat." De Westkaap afficheert zich graag als het Silicon Valley van Afrika. Phiri kwam dit alles onlangs nog goed uit. Hij besloot met zijn bedrijf een app te ontwikkelen die mensen op een leuke manier kan helpen sneller schulden af te lossen en meer te sparen. In Silicon Cape hoefde hij niet lang naar een appbouwer te zoeken. Tiwana zat slechts twee triplex bureaus verderop.

