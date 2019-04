Juventus: winnaarsclub met donkere kanten

Afgelopen zomer klopte Juventus-voorzitter Andrea Agnelli op de deur van het kantoor van zijn technisch directeur, Fabio Paratici. Agnelli had een vraag. Een nogal prangende.

Juventus was net voor de zevende keer op rij kampioen geworden en had, net als de drie jaren ervoor, de Italiaanse beker gewonnen. In de Champions League waren de bianconeri (de wit-zwarten) in de kwartfinale gestrand tegen de latere winnaar Real Madrid. Het zinde Agnelli niet. "Fabio", begon hij tegen zijn technisch directeur. "Hoe kunnen we onze club naar een nog hoger niveau brengen?"

Juventus is net een zevenkoppige draak, als je er één hoofd afhakt, blijft hij vechten Oud-trainer Trapattoni

Een typerende opmerking, zei Paratici er later over in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. "Agnelli is niet zomaar een voorzitter", stelde de technisch directeur. "Hij is een voetbalkenner en een zakenman die Juventus altijd groter wil maken." Paratici wist toen al: er komt een speler op de markt, eentje die het verschil kan maken, ook al was hij al 33 jaar oud. Zijn naam: Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, 34 inmiddels, moet Juventus aan de Champions League helpen, iets wat de club uit Turijn in 1996 voor het laatst lukte (ten koste van Ajax). Kosten noch moeite worden ervoor gespaard. De Portugees, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, kostte 115 miljoen euro aan transfergeld en incasseert gedurende zijn vierjarige contract zo'n tweehonderd miljoen euro aan salaris.

De Champions League is het prestigeproject van Agnelli, een neefje van Gianni Agnelli, die decennialang autofabrikant Fiat leidde. Juventus en het automerk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Duizenden arbeiders, afkomstig uit heel Italië, vertrokken vorige eeuw naar de fabrieken in industriestad Turijn. Als ze eenmaal naar huis terugkeerden, was er nog één ding wat hen aan Turijn bond: de liefde voor Juventus.

Scudetto 'Juve' is een club met winnen in het DNA. In de Serie A staat het elftal van trainer Allegri ruim voor op achtervolger Napoli. Juventus heeft zaterdag, als het op bezoek gaat bij SPAL, aan een punt genoeg voor de scudetto. Voor Agnelli is het bijzaak. Hij wil, zeker nadat Juventus in de achtste finales een 2-0-nederlaag tegen Atlético Madrid ongedaan maakte met een 3-0-thuisoverwinning (drie goals Ronaldo), succes in Europa. Die herrijzenis in het Allianz Stadium deed overigens denken aan een uitspraak van oud-trainer Trapattoni. “Juventus is net een zevenkoppige draak", zei hij eens. "Als je er één hoofd afhakt, blijft hij vechten en controleert hij je met zijn andere. Hij geeft nooit op." Juventus verdeelt en heerst, is geliefd en gehaat. Het succes van de club drijft anderen soms tot wanhoop, zoals voormalig AS Roma-speler Francesco Totti, die Juventus steevast voor zich moest dulden in de Serie A. "Juventus wint altijd", zei Totti eens verbitterd. "Als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks. De beelden spreken voor zich." Het is een open zenuw. La Vecchia Signora (De Oude Dame) heeft een donkere kant. Italiaanse wetenschappers, gespecialiseerd in dopinggebruik,beschuldigden Juventus van het gebruik van stimulerende middelen in 1996, het jaar waarin 'Juve' de Champions League won. Eén van die spelers van toen, Pessotto, deed een zelfmoordpoging in 2006. In datzelfde jaar kwam Calciopoli naar buiten, een omkoopschandaal waarbij toenmalig technisch directeur Moggi wedstrijden zou hebben beïnvloed. Juventus moest voor straf twee landstitels inleveren en werd teruggezet naar de Serie B.

Blessure Onder Agnelli, die sinds 2010 voorzitter is, werd de weg naar boven weer ingezet. Juve was al Champions League-finalist in 2015 en 2017, waarin het verloor van respectievelijk FC Barcelona en Real Madrid. Ronaldo moet het laatste zetje geven naar de felbegeerde trofee. Maar of hij er morgenavond al bij is, als Ajax het om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena opneemt tegen Juventus? Dat is de vraag. Ronaldo liep vorige maand een hamstringblessure op tijdens Portugal-Servië. Ajax-aanvoerder De Ligt hoopt dat Ronaldo van de partij is. "Als team zou je zeggen dat het niet erg zou zijn als hij niet mee zou doen, maar een Juventus met Ronaldo hoort gewoon tegen ons spelen."

