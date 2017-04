Juventus legt Camp Nou het zwijgen op

Een nieuwe Houdini Act zat er voor Barcelona niet in. Na de wonderbaarlijke ontsnapping in de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain wist de Spaanse kampioen zich vanavond niet te ontdoen van Juventus. In Camp Nou sloot Barcelona de laatste internationale wedstrijd van dit seizoen af op 0-0, bij lange na niet voldoende om de ruime 3-0 nederlaag van vorige week in Turijn weg te poetsen.

Door het verlies in de tweestrijd met Juventus ontbreekt de ploeg van de scheidende coach Luis Enrique voor het tweede seizoen op rij in de halve finale van de Champions League. En zondag moeten de Catalanen op bezoek bij Real Madrid. Bij een nederlaag in El Clásico kan Barcelona de nationale titel ook vrijwel zeker uit het hoofd zetten.

De kans is derhalve groot dat Enrique Barcelona dit seizoen achterlaat zonder grote prijs. In de Champions League bleek al de kwetsbaarheid van de eens zo dominante ploeg. In de uitwedstrijden tegen Manchester City (3-1), Paris Saint-Germain (4-0) en Juventus (3-0) moest Barcelona diep buigen. De miraculeuze 6-1 revanche op Paris Saint-Germain was niet meer dan een eenmalige opleving.

Nieuwe stunt Na die winst op de Franse kampioen verloor Barcelona drie van de zeven wedstrijden en raakte het de koppositie in de Primera Division kwijt aan Real Madrid. De hoop in Camp Nou op een nieuwe stunt tegen Juventus bleek vanavond al snel ijdel. De koploper in de Italiaanse Serie A bleef onder toeziend oog van arbiter Björn Kuipers makkelijk overeind. Onder coach Massimiliano Allegri speelt Juventus offensiever dan ooit, hoewel de Italianen zich vooral toelegden op het tegenhouden. De defensie blijft het rotsvaste fundament van de Bianconeri. Met de ervaren Leonardo Bonucci (29) en Giorgio Chiellini (32) in het centrum en aan de zijkanten oud-Barcelona-speler Dani Alves (33) en zijn Braziliaanse landgenoot Sandro (26). En dit uit beton gegoten kwartet weet zich in de rug altijd gesteund door doelman Gianluigi Buffon (39). Dit seizoen kreeg de bijna waterdichte Turijnse verdediging in de Champions League slechts twee doelpunten tegen, in de groepsfase tegen Lyon en Sevilla. Ook van het gevreesde Spaanse aanvalstrio Neymar-Sánchez-Messi had de laatste linie van Juventus weinig te duchten. Lionel Messi had in de eerste helft de grootste kans, maar vrij voor doel schoot hij naast. Ook na de hervatting kwam Messi een aantal keren in kansrijke positie voor het doel van Buffon. Maar het vizier van de Argentijn, dit seizoen al goed voor elf doelpunten in de Champions League, stond niet op scherp. Hij symboliseerde de onmacht van Barcelona, op een avond dat de Catalaanse ploeg werd ontmanteld als Europese grootmacht.

