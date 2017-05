Juul Franssen mag straks weer echt vechten

Juul Franssen mag weer vechten. Echt vechten. Op de tatami in een blauw of wit pak. In plaats van in een nette jurk in de rechtbank. Vandaag deed de rechter in Utrecht uitspraak in het kort geding dat de judoka tegen haar eigen bond aanspande.

De judobond heeft Franssen eind vorig jaar uit de selectie gezet omdat ze weigerde fulltime op het nieuwe centrale programma op Papendal te komen trainen. Door de maatregelen was haar carrière voorbij. Dat had de bond nooit mogen doen, vond de judoka. Ze kreeg gelijk. De rechter heeft de bond verboden om Franssen nog langer uit te sluiten van toernooien.

Ook op veel andere punten werd de nummer zes van de wereld in de klasse tot 63 kilogram in het gelijk gesteld. Ze moet met haar eigen trainers kunnen werken en haar A-status van NOC-NSF met het bijbehorende stipendium terugkrijgen.

De bond hoeft geen zorg te dragen voor een extra hoge studieschuld die ze door een nieuwe situatie op zou lopen; dat is haar eigen verantwoordelijkheid. Franssen moet wel bereid zijn om zo veel mogelijk op Papendal te komen trainen in een ‘maatwerksituatie’ die voor haar functioneel is. Hoe dat eruit gaat zien, moeten beide partijen met elkaar bespreken.

Precendentwerking De bond vreesde dat het ‘hek van de dam’ zou zijn als Franssen gelijk zou krijgen. De judoka uit Hoogvliet was niet de enige die problemen had met de centralisatie waarin de nationale toppers bij hun clubs zijn weggehaald om met elkaar op Papendal te trainen, wonen en werken. Haar zaak kan een precedentwerking hebben op de rest van judoënd, of sterker nog, sportend Nederland. De judoka’s die de overstap naar Papendal nog niet volledig hebben gemaakt zullen zich nu twee keer achter de oren krabben voordat ze overal akkoord mee gaan. Hetzelfde geldt voor sporters in vergelijkbare situaties uit andere disciplines. Boksster Nouchka Fontijn zat een aantal jaar geleden in een vergelijkbare situatie. De boksbond verbood haar om met haar eigen partner en coach te werken omdat hij te nauw betrokken zou zijn. Fontijn werd gesommeerd te komen trainen bij de bond, die ook bezig was met de opzet van een nationaal trainingscentrum. Fontijn ging akkoord omdat ze geen andere keus had. Er hing haar ook uitsluiting van toernooien boven het hoofd. Uiteindelijk mocht ze toch terug keren naar Schiedam, waar ze zich klaarstoomde voor het olympisch erepodium. In Rio won ze zilver. Over drie jaar hoopt judoka Franssen ook op olympisch succes, met haar twee vertrouwde trainers op de tribune. Na de uitspraak viel er een enorme last van haar schouders. Vandaag stapt ze voor het eerst zonder zorgen de trainingshal binnen. “Het waren 111 loodzware dagen”, zei ze. “Soms stond ik ’s ochtends om zeven uur in de zaal en dan vroeg ik me af wat ik daar eigenlijk te zoeken had.” Franssen hoopt de achterstand die ze heeft opgelopen snel in te halen om goed in vorm te komen voor de wereldkampioenschappen eind augustus in Boedapest.

