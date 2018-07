Justitie ziet geen zaak in controverse Brandt Corstius en Van Dam

Brandt Corstius deed in november vorig jaar in Den Haag aangifte tegen Van Dam omdat deze hem in 2002 gedrogeerd en vervolgens seksueel misbruikt zou hebben. Nadat hij dit verhaal kort ervoor geanonimiseerd in Trouw had gebracht, deed Van Dam op zijn beurt aangifte van smaad en laster. Volgens Van Dam was het geanonimiseerde artikel van Brandt Corstius in Trouw te makkelijk tot hem te herleiden. Van Dam ontkent het seksuele contact in 2002 niet, maar wel dat sprake was van dwang of drogeren.

Justitie heeft geprobeerd om 16 jaar na dato zo veel mogelijk getuigen te horen, onder anderen mensen die destijds bij het televisieprogramma Barend en Van Dorp werkten, waaraan zowel Brandt Corstius als Van Dam waren verbonden in die tijd. Ook zijn mensen uit de privésfeer gehoord. Dit onderzoek heeft echter geen informatie opgeleverd die de aangifte van Brandt Corstius op het punt van dwang of drogeren in voldoende mate ondersteunt.

De officier van justitie in Amsterdam heeft de aangifte van smaad en laster die Van Dam tegen Brandt Corstius heeft gedaan geseponeerd omdat er juridisch gezien geen sprake is van smaad. Van smaad kan sprake zijn indien iemand ‘opzettelijk iemands eer of goede naam aantast’. Dat was in deze situatie niet het geval.

In de publicatie in Trouw geeft Brandt Corstius volgens justitie duidelijk aan dat de beschuldiging alleen zijn woord betreft en dat er volgens hem op dat moment geen verder bewijs was om dit te onderbouwen. Hij heeft bewust zeer weinig details vrijgegeven: er staat geen verwijzing in naar naam, functie of locatie en slechts een globale tijdsaanduiding. Het feit dat hij later de naam van het programma heeft bevestigd maakt dat niet anders.

