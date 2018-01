Justitie wil verbod motorclub Satudarah

Terend op het succes bij het bestrijden van criminele motorclub Bandidos ­begint het OM morgen aan een proces dat uiteindelijk moet leiden tot het van de kaart vegen van Satudarah, een andere beruchte motorclub. Vier ­leden, onder wie drie bestuurders, moeten morgen voor de rechtbank Zwolle verschijnen voor het lidmaatschap van een criminele organisatie en wapenbezit. Xanterra M. (43), ­Angelo M. (40) en Paul M. (48) zitten vast. De vierde verdachte, Michel B., is nog voortvluchtig.

Mocht het tot een veroordeling ­komen, dan is dat een belangrijke stap in de richting van een verbod van deze club. Vorig jaar heeft het Openbaar Ministerie bij de rechtbank Den Haag het verzoek ingediend om niet alleen Satudarah te verbieden, maar ook Supportcrew 999, Saudarah en Yellow Snakes MC. Deze drie groepen zijn volgens het OM dermate verweven met Satudarah dat een verbod ook voor hen moet gelden.

De rechtbank Utrecht verbood voor de kerst de Bandidos, officieel Bandidos Motorcycle Club Holland (BMC Holland), met onmiddellijke ­ingang. De nu illegale motorbende vormt een gevaar voor de openbare orde, omdat zij wetteloosheid en gewelddadig optreden propageert, zo vond de rechter. Het verzoek tot een verbod van Satudarah is op vergelijkbare argumentatie gestoeld.

Bandidos

Het van de kaart vegen van Bandidos is intussen in een finaal stadium gekomen. De Utrechtse rechter gaf opdracht een vereffenaar aan te stellen, een functionaris die de vereniging moet ontbinden. Die vereffening is zo op het eerste gezicht een even unieke als lastige klus. In het Bandidos-dossier zitten wel leden­lijsten, maar nergens is te vinden ­hoeveel huurcontracten er zijn die moeten worden ontbonden voor clubhuizen, of hoeveel pachtovereenkomsten er zijn voor het uitbaten van ­horecagelegenheden. Laat staan dat er een overzichtje bestaat van schuren waar Bandidos-leden hun xtc-pillen opslaan.

Marnix van der Werf, de advocaat van Bandidos, heeft geen zicht op het huishoudboekje van zijn cliënt. “Vereffening is in dit geval een vrij unieke klus waarvan niet te overzien is hoeveel werk het oplevert”, zegt hij.

Het is pas de tweede keer dat er een vereffenaar van een verboden vereniging moet worden aangesteld. De eerste vereffenaar kreeg de opdracht de verboden pedofilievereniging Martijn te ontbinden. Die klus was vermoedelijk minder ingewikkeld dan het opschonen van Bandidos. De pedofilievereniging betwistte niet dat het een vereniging is. En dat is nu ­precies wat Bandidos wel doet. Het OM moet uiterlijk 10 januari met een naam van een te benoemen vereffenaar komen. Er is nog geen kandidaat gevonden.

De Bandidos krijgen vervolgens tot 24 januari de tijd om op dat voorstel te reageren.