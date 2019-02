Justitie wil taakstraf voor eigenaresse ijssalon die plaaggeest te lijf ging

Toen zij in augustus 2017 bij aankomst met haar kind van drie werd bekogeld, ging ze door het lint en liep ze met een stok op een van de jongens af. Daarna deed zowel zij als de geslagen jongen aangifte bij de politie.

Lees verder na de advertentie

De lezingen over wat er gebeurde, lopen sterk uiteen

Volgens justitie lopen de lezingen van de jongens en de vrouw over wat er gebeurde, sterk uiteen. Op beelden van een getuige is te zien dat de vrouw een van de jongens een aantal malen met een stok slaat. Hij probeert dit af te weren met zijn linkerhand. In zijn rechterhand heeft hij een blikje fris vast; hij gooit dat naar haar toe als het niet lukt om de stok af te pakken.

Na het incident was zijn T-shirt kapot en bebloed, hij had pijn aan zijn armen en zijn oordopjes waren kapot. Er waren ook beelden van de camera van de ijssalon maar de eigenaresse heeft deze niet aan de politie willen geven. Daarnaast is er een verklaring van een medewerkster van de ijssalon dat ‘de jongens er wel vaker zaten, maar helemaal niets deden’.

Pesterijen De vrouw heeft aangegeven al langer overlast te ervaren en meent dat de pesterijen voortkomen uit racistische motieven. Op de zitting gaf de vrouw aan zich bedreigd te voelen omdat een van de jongens een mandarijn in haar richting had gegooid. In haar requisitoir zei de officier van justitie dat er wettig en overtuigend bewijs is voor de mishandeling op basis van de beelden en verklaringen. De verklaring van de vrouw dat ze zich moest verdedigen, komt niet overeen met de beelden. De jongens zaten nietsvermoedend op de bank voor de ijssalon, er ging geen enkele agressie van hen uit. Zij was het volgens justitie die de stok haalde en direct begon te slaan. Buurtgenoten onderschrijven het verhaal van de vrouw dat zij al lange tijd werd gepest en belaagd, en dat ook de buurt overlast ondervond. Ook de politie zou op de hoogte zijn, omdat op verschillende tijdstippen meldingen over de overlast zijn gedaan. Over de vervolging van de jongens moet nog een beslissing worden genomen.

Lees ook: