Justitie verdenkt moeder na dodelijk val van Sharleyne

De achtjarige Sharleyne viel in de nacht van 7 op 8 juni 2015 van de tiende verdieping van de flat De Arend in het centrum van Hoogeveen, waar ze woonde met haar moeder. Kort na de fatale val werd de moeder van het meisje aangehouden, maar toen kon niet bewezen worden dat zij iets met de dood van Sharleyne te maken had. De zaak werd geseponeerd.

Sharleynes vader nam hier geen genoegen mee. Hij heeft altijd vermoed dat de moeder, van wie hij gescheiden leefde, iets te maken had met de dood van hun dochter. Hij spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan om Justitie te dwingen zijn ex alsnog te vervolgen. Hij werd gesteund door de uitkomst van een valreconstructie. Een forensisch patholoog en een kenniscentrum op het gebied van forensische geneeskunde concludeerden dat het meisje wel van de flat gegooid moest zijn.

Vervolging

In maart van dit jaar besloot het Gerechtshof in Leeuwarden dat Sharleynes moeder alsnog moest worden vervolgd. Zij was thuis ten tijde van de val, en getuigen verklaarden dat ze haar kort erna op de galerij hadden zien staan. De moeder zat evenwel niet vast, tot gisteravond. Zij wordt vermoedelijk morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De vader van Sharleyne waarschuwde al jaren dat het niet goed ging bij zijn ex-vrouw thuis. Volgens hem was de vrouw depressief, aan de drank en kwamen er verkeerde types bij haar over de vloer. Jeugdzorg hield het gezin al tijden in de gaten. Er waren meldingen bij zowel hulpverleners als politie dat het meisje werd verwaarloosd.

Sharleynes moeder heeft altijd gezwegen over wat er precies is gebeurd in de nacht waarin haar dochter overleed. Haar advocaat had haar dat geadviseerd. In deze krant ontkende ze ruim een jaar geleden dat ze zelf betrokken was. “Dat meisje was mijn toekomst, mijn alles.”