Justitie start strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

Het bestuur van de coöperatie ontving vandaag een brief waarin het OM het onderzoek aankondigde. Het OM volgt CLW sinds de coöperatie in september 2017 openbaarde dat ze van plan is een zelfdodingsmiddel aan haar leden ter beschikking te stellen. De directe aanleiding voor het onderzoek is de bekendmaking vorige week dat inkopers het middel daadwerkelijk gaan bestellen. Daardoor kunnen ongeveer duizend mensen binnenkort over het zogeheten middel X beschikken, dat voor een veilige en humane dood moet zorgen.

Het OM onderzoekt of Coöperatie Laatste Wil deelneemt aan een organisatie die als doel heeft misdrijven te plegen

Dat is hulp bij zelfdoding, en dat is strafbaar. Alleen een arts mag onder voorwaarden het leven beëindigen van een patiënt of hulp bieden bij zelfdoding.

Het OM onderzoekt niet alleen of het CLW kan vervolgen voor hulp bij zelfdoding, maar ook of het deelneemt aan een organisatie die als doel heeft misdrijven te plegen.

De aangifte heeft niets te maken met de zelfdoding van de 19-jarige Ximena Knol, eerder deze maand. Volgens de ouders van Knol bracht Coöperatie Laatste Wil hun dochter op het spoor van het poeder, waarmee zij een einde aan haar leven maakte. Dat poeder is namelijk niet alleen via de coöperatie te vinden, maar is op internet eenvoudig verkrijgbaar.

