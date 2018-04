Justitie pakt vier mannen op voor betrokkenheid bij binnenlands terrorisme

Het gaat om twee broers van 26 en 29 jaar uit het Brabantse Oudenbosch, een 37-jarige man uit Roosendaal en een man van 39 die in Essen, vlak over de grens in België, verbleef. Allen zijn van Marokkaans-Nederlandse afkomst.

Het gesprek waar de mannen de mogelijkheden van een aanslag op het Turkse consulaat bespraken, was al eerder onderdeel van een rechtszaak rond terrorisme. De Rotterdammer Jaouad A. werd afgelopen november veroordeeld tot vier jaar celstraf vanwege het voorbereiden van een terroristische daad. Bij hem werden onder meer vuurwerkexplosieven en zware wapens gevonden. Het afgeluisterde gesprek over een concrete plek voor een aanslag, was voor de rechtbank reden te concluderen dat hij in ieder geval op zoek was naar een doel voor zijn plannen. Uiteindelijk viel het Turkse consulaat dichtbij A.'s huis volgens het OM af, omdat hij geen moslims zou willen doden.

Tijdens de behandeling van de zaak tegen A. werd nog gesproken over twee onbekende andere mannen die deelnamen aan het gesprek. Alleen het voorbereiden van een aanslag is al strafbaar. Met de aanhouding gisteren van de vier verdachten, blijkt justitie de identiteit van het tweetal achterhaald te hebben. De mannen worden niet alleen verdacht van voorbereiding van terrorisme. Justitie onderzoekt ook mogelijke opruiing door het verspreiden van een gewelddadig jihadistisch gedachtegoed via sociale media.

Bij verschillende huiszoekingen vond de politie geen wapens of explosieven. Wel zijn er computers en auto's in beslag genomen. Ook werd in een woning in Roosendaal op zolder een hennepkwekerij gevonden. De drie mannen die in Nederland werden opgepakt worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. België gaat de vierde man uitleveren aan Nederland.

Tegen de veroordeling van Jaouad A. ging het OM in hoger beroep. Justitie had acht jaar celstraf geëist. De man was volgens de officier van justitie een potentiële aanslagpleger, die alle middelen in huis had om dood en verderf te zaaien.