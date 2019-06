Justitie pakt het Openbaar Ministerie aan na de ‘relatiekwestie’

Dat is een van de voornemens in het plan van aanpak dat minister Grapperhaus (veiligheid en justitie) donderdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het college van procureurs-generaal, de landelijke top van het OM, reageert daarmee op de zogeheten ‘relatiekwestie’ die eerder dit jaar naar buitenkwam.

Lees verder na de advertentie

De commissie-Fokkens oordeelde daarin niet alleen snoeihard over twee hoofdofficieren van justitie die jarenlang een relatie verzwegen zouden hebben, ook in de tijd dat één van hen nog procureur-generaal was en betrokken was bij de benoeming van de ander tot hoofdofficier. Ook zou de cultuur binnen het Openbaar Ministerie het mensen onmogelijk maken om deze relatie aan te kaarten. Het college zelf werd een gebrek aan ethisch leiderschap verweten.

De huidige voorzitter Gerrit van der Burg van het college kondigt in het plan aan dat nieuwe topbenoemingen transparanter moeten worden. Topmensen moeten na zeven jaar van functie veranderen. Het Openbaar Ministerie zal iedere vier jaar worden doorgelicht door een visitatiecommissie, waarin ook mensen van buitenaf zitten.

Het hoofdstuk in het onderzoekrapport waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de relatie tussen beide hoofdofficieren door anderen werd ervaren, zal binnenkort worden gepubliceerd. De commissie-Fokkens aarzelde daarover eerder, mede omdat er veel privé-informatie in staat.

Lees ook: