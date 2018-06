Justitie: Opvragen belgegevens journalist had nooit gemogen

Excuses volgden op excuses. Dit had volgens het openbaar ministerie in Den Bosch nooit mogen gebeuren. En ook de baas van justitie, procureur generaal Gerrit van der Burg, wentelde zich in alle bochten. Zelfs minister van justitie Ferd Grapperhaus stond met de mond vol tanden. Ze benadrukten allemaal: ‘Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie.’

De interne regelgeving binnen het OM schrijft voor dat slechts in uitzonderlijke gevallen ingrijpende opsporingsbevoegdheden tegen journalisten mogen worden ingezet. Onderdeel van de procedure is dat de inzet voorgelegd wordt aan de hoofdofficier van justitie en het College van procureurs-generaal.

“Dat is in dit geval niet gebeurd”, aldus justitie. “Hoewel de hoofdofficier van justitie van meet af aan heeft gezegd dat de journalist buiten dit onderzoek moest blijven, zijn de printgegevens van de telefoon van de journalist opgevraagd. Achteraf oordelend is het OM Oost Brabant van mening dat de inzet van deze opsporingsbevoegdheid mogelijk in strijd is geweest met de geest van de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten.”

Dat politie en justitie afgelopen zomer wel érg snel het lek boven kregen in de benoemingsprocedure rond de burgemeester van Den Bosch, was al eerder bekend. Binnen zes weken werden raadslid Sjef van Creij en ex-wethouder Jos van Son van hun bed gelicht. Maar sinds vandaag is pas duidelijk welk spoor er is gevolgd. Justitie heeft vrijwel direct bij Vodafone de telefoongegevens van journalist Jos van de Ven van het Brabants Dagblad gevorderd. Daaruit bleek dat de twee verdachten rond de benoemingsprocedure contact met de journalist hebben gehad. Die kon daarna de afgewezen kandidaten in de krant zetten.

Bronbescherming

De telefoongegevens zijn weer opgenomen in het strafdossier van de verdachten, waardoor de heimelijke ingreep deze week openbaar werd. Grote vraag is nu of justitie dat wel mocht doen: neuzen in de telefoongegevens van een journalist. Die heeft immers bronbescherming. Zonder die bronbescherming is de persvrijheid in het geding. Wie durft er nog een journalist te bellen, als justitie zo gemakkelijk controleert?

Juristen zijn het er over eens dat áls justitie al inzage wil in de gegevens van een journalist, dit slechts in uitzonderlijke situaties kan, als bij de dreiging van een terroristische aanslag. Die strikte voorwaarden moeten daarom vóóraf worden getoetst door een onafhankelijke rechter-commissaris. Volgens hoogleraar mediarecht Wouter Hins is een officier van justitie maar met één deelbelang bezig, namelijk de opsporing. “Daarom moet een rechter daarover oordelen.”

De zojuist aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten regelt deze werkwijze voor de AIVD. De verankering van dit recht in de werkwijze van politie en justitie staat in het wetsvoorstel Bronbescherming in Strafzaken dat momenteel nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt.

Het Europese Hof heeft Nederland in totaal al vier keer veroordeeld voor het schenden van het recht op bron­be­scher­ming

Het is altijd fijn en blijkbaar nodig als zoiets in een wet is vastgelegd, zegt advocaat Otto Volgenant die adviseerde over de nieuwe wet Bronbescherming. “Maar dat neemt niet weg dat er nu al uitspraken liggen van het Europese Hof. Dat heeft Nederland in totaal al vier keer veroordeeld voor het schenden van dit recht op bronbescherming.” In 2009 bijvoorbeeld toen de politie Telegraaf-journaliste Jolande van der Graaf afluisterde vanwege een vermeend lek bij de AIVD over de Irak-oorlog. “Dat mag niet, oordeelde het Europese Hof en die uitspraak geldt als wet”, zegt Volgenant. “Sterker nog: ze heeft méér betekenis dan de Nederlandse wet. En dat moet justitie ook weten.”