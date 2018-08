Justitie onthult vandaag een doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.

In maart dit jaar meldde de politie dat de opkomst voor het grootscheepse DNA-onderzoek dat ze had opgezet om de zaak eindelijk te kunnen oplossen enigszins tegenviel. Van de 21.500 mannen die waren uitgenodigd - het ging om het grootste DNA-verwantschapsonderzoek in Nederland ooit - stond twee derde DNA-materiaal af. In drie weken tijd gaven 14.049 mannen gehoor aan de oproep.

Het onderzoek werd beschouwd als de laatste kans om helderheid te krijgen over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Op welke wijze de jongen om het leven is gekomen, is nooit vastgesteld. Op zijn lichaam zijn wel DNA-sporen gevonden.

De politie had op een hogere opkomst gehoopt. Bij het DNA-verwantschapsonderzoek in het dossier Marianne Vaatstra lag de opkomst met 89 procent aanzienlijk hoger. Het DNA-materiaal dat de mannen hebben ingeleverd is de afgelopen maanden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Daarnaast was de politie ook nog bezig met het natrekken van honderden tips in de zaak.

