Justitie mag onderschepte communicatie tussen criminelen gebruiken als bewijs

Dat bleek vandaag tijdens het vonnis in de zaak tegen de 37-jarige Naoufal F., die 18 jaar cel kreeg voor betrokkenheid bij een poging tot liquidatie. De beslissing is een belangrijke overwinning voor justitie, dat ook in andere zaken steunt op onderschepte criminele communicatie.

Lees verder na de advertentie

Het gaat om berichten verstuurd via zogenoemde PGP-telefoons. Dat PGP staat voor Pretty Good Privacy en belooft de gebruiker dat zijn berichten door een goede versleuteling niet te onderscheppen zijn. Dat laatste bleek niet te kloppen. Justitie wist in 2016 de hand te leggen op een server in Canada die werd gebruikt door Ennetcom, een Nederlandse grootleverancier van de PGP-telefoons. Daarop bleken 3,6 miljoen berichten opgeslagen die met de telefoons verstuurd waren. Voor het OM een goudmijn: na maanden onderzoek lukte het de berichten te ontcijferen. Voor criminelen een grote domper: ze dachten dat alles automatisch gewist zou worden.

Voor het OM was de ontdekking van een server in Canada een goudmijn: na maanden onderzoek lukte het de berichten te ontcijferen

Bij het vonnis tegen Naoufal ‘Noffel’ F., gebruiker van PGP-telefoons, is het de eerste keer dat rechters zich buigen over de vraag of justitie op een deugdelijke manier met de onderschepte server in Canada omging. Al waren de Ennetcom-data opvallend genoeg niet nodig om tot een veroordeling te komen. Er was voldoende ander bewijs om F. te linken aan een poging tot liquidatie in Diemen eind 2015. Midden in een woonwijk werd het slachtoffer op klaarlichte dag met zes kogels geraakt. Hij overleefde. Maar de rechtbank neemt F., opdrachtgever van de liquidatie, het grove geweld zeer kwalijk.

Fouten gemaakt Hoewel de PGP-berichten voor zijn zaak niet van belang zijn, gaat de rechtbank in het vonnis wel uitgebreid in op de kwestie. De conclusie: er zijn in het onderzoek fouten gemaakt. Zo hadden een paar berichten van F. uitgesloten moeten worden van het bewijs omdat het om vertrouwelijke communicatie met zijn advocaat ging. Maar die fouten zijn niet van zo’n aard, dat de rechtbank het gehele onderzoek naar de PGP-communicatie van tafel veegt. F.’s advocaat had betoogd dat de manier waarop justitie in de gegevens op de Canadese server zocht, een te grote schending van de privacy van de PGP-gebruikers tot gevolg heeft. De rechtbank is het daar niet mee eens: het onderzoeksteam grasduinde niet onbeperkt in berichten in de zoektocht naar bewijs tegen F., maar filterde de bak data eerst op basis van bepaalde zoektermen. Zoals de naam van de verdachte. Voor het OM is de beslissing van de rechtbank belangrijk voor een reeks andere zaken waar de onderschepte PGP-berichten als bewijs dienen.