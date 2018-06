Justitie eist miljoenen van vastgoedfamilie

Het Openbaar Ministerie baseerde de eis gisteren voor de rechtbank Zwolle, op de veroordeling van vader Ger en zijn zoon tot respectievelijk 3,5 en 1 jaar cel. Beiden werden op 16 december 2016 veroordeeld voor valsheid in geschrifte en witwassen in een aantal ondernemingen van het vastgoedconcern Eurocommerce. Dat ook van moeder en dochter Visser geld wordt gevraagd, is opmerkelijk. Beiden zijn in eerste instantie vrijgesproken van het medeplegen van de faillissementsfraude. Het OM heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak van moeder en dochter.

In de vriezer van het echtpaar werd een goudstaaf aangetroffen.

Ger Visser gold jarenlang als een succesvol ontwikkelaar op de kantorenmarkt. Hij stopte een deel van zijn winsten in een paardenstal en boekte ook daar succes. Het springpaard London met ruiter Gerco Schröder haalde op de Olympische Spelen van Londen in 2012 twee keer zilver. Als gevolg van de economische crisis raakte het vastgoedbedrijf in de problemen. Op basis van valse contracten probeerde Visser kredieten bij banken los te krijgen teneinde zijn bedrijf overeind te houden. De banken ontdekten de fraude en stapten naar de politie. Wat er overbleef van het concern was een schuld van 730 miljoen euro.

Dure auto's In het zicht van het faillissement heeft de familie, zo vindt het OM, activiteiten over de familieleden verspreid. Zo ging de paardenstal voor het symbolische bedrag van één euro naar zoon Visser. Een hotel-restaurant werd voor hetzelfde bedrag verkocht aan de dochter. En omvangrijke bedragen en dure auto's gingen naar hun moeder. Volgens Visser had zijn vrouw het morele recht op het geld en de wagens. Of ze ook volgens de wet recht op dat geld had, wist hij niet, zo verklaarde hij destijds voor de rechtbank Almelo. Aanvankelijk leek de vordering van het OM hoger te zullen uitvallen. De vordering is echter naar beneden bijgesteld omdat lang niet alle ten laste gelegde feiten een veroordeling hebben opgeleverd. In een aantal civiele zaken hebben schuldeisers ook al geld ontvangen. Er is tijdens de onderzoeksfase op veel geld en goederen beslag gelegd voor circa 8,6 miljoen. In de vriezer van het echtpaar werd een goudstaaf aangetroffen. In het kader van de afwikkeling van het privé-faillissement is die staaf bij de curator ingeleverd. De rechtbank Zwolle spreekt zich over zes weken uit over de eis van het OM.