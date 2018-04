Justitie doet grootscheeps onderzoek naar Deventenaren die IS-strijders zouden financieren

Ze stuurden volgens justitie geld op naar Nederlandse uitreizigers die deelnemen aan de gewelddadige strijd in Syrië. Twee mannen van 28 en 36 jaar uit Deventer zitten sinds 26 maart vast op verdenking van het financieren van terreur en het bankieren zonder vergunning. De rechtbank besloot dat hun voorarrest met zeker dertig dagen wordt verlengd. De zaak is voor het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD één van de vele onderzoeken naar geldstromen vanuit Nederland naar Syrië.

De Deventenaren verzonden volgens het OM in opdracht van anderen geld naar jihadisten. Daarvoor gebruikten ze het zogenoemde Hawala-systeem. Dat is een ondergrondse manier van bankieren die vooral gebaseerd is op vertrouwen. Geld wordt via via doorgegeven om het op de juiste plek te krijgen. Al vaker werd het systeem in verband gebracht met witwassen, maar ook de financiering van terreur is een bekend risico, zegt een woordvoerder van het OM. Er is namelijk geen toezicht op de geldstromen.