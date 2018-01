Jurist Joeri Bemelmans ziet het straf-klimaat verharden, en daar moeten we volgens hem mee oppassen

In het Nederlandse strafrecht geldt één pijler die iedereen wel kent: een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Soortgelijke spreuken vond je al bij de oude Romeinen en Germanen, al kwam het idee pas tot wasdom tijdens de Verlichting. Veel onderzoek is er niet naar gedaan de laatste eeuwen, maar jurist Joeri Bemelmans (1988) promoveert hier binnenkort op aan de Radboud Universiteit. In zijn proefschrift waarschuwt hij de Nederlandse wetgever.

Waarvoor? "Het zal je verbazen, maar in de Nederlandse wet staat deze 'onschuldpresumptie' niet eens. Ze geldt wel in de praktijk, maar dan door internationale verdragen waar Nederland zich aan moet houden. Denk aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dáár staat in dat er bewijs nodig is om iemand schuldig te verklaren. Maar in feite zijn dat minimumregels. Nederlandse burgers ontlenen er niet meer aan dan burgers in Rusland of Turkije." Zaken liggen soms anders dan ze lijken

Is dat een probleem? "In Nederland is het strafrecht in goede handen, het is hier geen bananenrepubliek. Toch zie ik het strafklimaat verharden. Mogelijke daders worden strenger behandeld en de procedure moet steeds sneller. Op zich niets mis mee, maar je moet wel oppassen. Ik ben dan ook blij met het plan om de onschuldpresumptie in de nieuwe versie van het Wetboek van Strafvordering op te nemen. Die zit er aan te komen. Dat wordt een symbolische vastlegging, maar wel één die de wetgever en rechters eraan herinnert hoe belangrijk dit recht is."

Verandert de samenleving niet ook zodanig dat het principe wel de prullenbak in kan? Alles staat toch op camera, dan hoef je je toch niet meer af te vragen of iemand schuldig of onschuldig is? "Mensen lijken door het massaal delen op sociale media sneller een mening klaar te hebben. Videobeelden van iemand die masturbeerde in zijn auto in de buurt van een speelplaats en dus - misschien - pedofiel was, leidde tot de mishandeling van die persoon. Toch is nog lang niet alles duidelijk in deze zaak. Het principe is door deze maatschappelijke veranderingen misschien wel belangrijker geworden. Zaken liggen soms anders dan ze lijken, terwijl men nu snel de indruk heeft genoeg geïnformeerd te zijn."